Пьяный иностранец получил суровый приговор за сбитого в Екатеринбурге пешехода

Он ехал со скоростью 72 км/ч. В какой-то момент он решил объехать машину и вылетел на встречку, где насмерть сбил пешехода. В результате иностранцу назначили девять лет колонии общего режима. Сестре погибшего он должен заплатить миллион рублей.