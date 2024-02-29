Пьяный иностранец получил суровый приговор за сбитого в Екатеринбурге пешехода

Posted Сегодня, 12:38
Published Сегодня, 12:38
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
ЧП произошло в сентябре прошлого года, сообщает региональная прокуратура. Известно, что иностранец ехал на Kia Rio, будучи пьяным.
Он ехал со скоростью 72 км/ч. В какой-то момент он решил объехать машину и вылетел на встречку, где насмерть сбил пешехода. В результате иностранцу назначили девять лет колонии общего режима. Сестре погибшего он должен заплатить миллион рублей.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и скрылся.