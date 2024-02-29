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Published Сегодня, 12:38

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Updated Сегодня, 12:40

Иностранец насмерть сбил пешехода и получил 9 лет тюрьмы в Екатеринбурге

Пьяный иностранец получил суровый приговор за сбитого в Екатеринбурге пешехода

29 февраля 2024, 12:38
Фото: 1MI

Иностранец насмерть сбил пешехода и получил 9 лет тюрьмы в Екатеринбурге

В Екатеринбурге к девяти годам тюрьмы приговорен иностранец, который сел пьяным за руль и сбил человека на пешеходном переходе.

ЧП произошло в сентябре прошлого года, сообщает региональная прокуратура. Известно, что иностранец ехал на Kia Rio, будучи пьяным.

Он ехал со скоростью 72 км/ч. В какой-то момент он решил объехать машину и вылетел на встречку, где насмерть сбил пешехода. В результате иностранцу назначили девять лет колонии общего режима. Сестре погибшего он должен заплатить миллион рублей.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге водитель насмерть сбил 50-летнего мужчину и скрылся.

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