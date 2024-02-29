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Published Сегодня, 11:13

Modified Сегодня, 11:15

Updated Сегодня, 11:15

Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта

Россия выделит 150 млрд рублей на обновление общественного транспорта

29 февраля 2024, 11:13
Фото: Изображение Midjourney
На обновление общественного транспорта в России израсходуют 150 млрд рублей. Будет закуплено 40 тысяч автобусов, электробусов, троллейбусов.

Также планируется обновить парк школьных автобусов. На эти цели из бюджета страны выделят еще 66 млрд рублей. Информацию анонсировал Владимир Путин 29 февраля в ходе выступления перед россиянами.

Также ранее был анонсирован ряд других нововведений. Например, российским ученикам школ разрешат пересдать ЕГЭ по одному предмету. Что это будет за предмет, сможет решить сам ученик. Пересдача может осуществиться до конца приемной компании в высших учебных учреждениях страны.

Рассказал президент и о планах на повышени МРОТ до 35 тысяч рублей за ближайшие шесть лет, и о новых выплатах для классных руководителей. Напомним, что это послание транслировалось в кинотеатрах.

МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
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#Транспорт#Владимир Путин#Общественный транспорт#Рубли#Федеральное собрание#Троллейбусы#Школьные автобусы#Автобусы#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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