Снежная погода вновь вернется в Свердловскую область

Posted Сегодня, 03:19
Published Сегодня, 03:19
Modified Сегодня, 03:19
Updated Сегодня, 03:19
Большая часть области, кроме районов, расположенных на юге региона, окажется под влиянием циклона, что вызовет умеренный снежный покров, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.
Так, температура 29 февраля днем повысится до нуля градусов. 1 марта ночью ожидается -5, а днем температура поднимается до отметки -1 градус. Ночью 2 марта будет -5 градусов, а в дневное время термометры будут на уровне нуля градусов.
В ночное время 3 марта будет -5, а днем потеплеет до +1 градуса. 4 марта ночью прогнозируется -3 градуса, а в дневное время — ноль градусов.
Напомним, в Екатеринбурге наблюдается самая поздняя оттепель в феврале за последние 12 лет.