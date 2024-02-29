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В Свердловской области ожидается снегопад

Снежная погода вновь вернется в Свердловскую область

29 февраля 2024, 03:19
Фото: 1MI

В Свердловской области ожидается снегопад

Осадки в виде снегопада прогнозируются в Свердловской области 29 февраля 2024 года.

Большая часть области, кроме районов, расположенных на юге региона, окажется под влиянием циклона, что вызовет умеренный снежный покров, рассказал синоптик Алексей Пулин в своем Telegram-канале.

Так, температура 29 февраля днем повысится до нуля градусов. 1 марта ночью ожидается -5, а днем температура поднимается до отметки -1 градус. Ночью 2 марта будет -5 градусов, а в дневное время термометры будут на уровне нуля градусов.

В ночное время 3 марта будет -5, а днем потеплеет до +1 градуса. 4 марта ночью прогнозируется -3 градуса, а в дневное время — ноль градусов.

Напомним, в Екатеринбурге наблюдается самая поздняя оттепель в феврале за последние 12 лет.

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