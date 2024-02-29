Среди жителей Свердловской области популярен формат онлайн-голосования

Posted Сегодня, 03:39
Published Сегодня, 03:39
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Updated Сегодня, 03:39
Система электронного голосования позволяет свердловчанам составить заявление на «Госуслугах», не выходя при этом из дома, а во время выборов отдать в приложении свой голос, рассказал уральский полпред президента РФ Владимир Якушев.
Напомним, голосование за кандидатов в президенты страны состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. При этом у жителей области будет возможность поучаствовать заранее с 3 по 11 марта.
Эту меру решили предпринять для жителей отдаленных районов региона, которые не смогут добраться до избирательных участков во время официальных дней выборов.