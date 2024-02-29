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232 000 жителей Свердловской области примут участие в ДЭГ во время выборов

Среди жителей Свердловской области популярен формат онлайн-голосования

29 февраля 2024, 03:39
Фото: 1MI

232 000 жителей Свердловской области примут участие в ДЭГ во время выборов

В Свердловской области было подано 232 тысячи заявок для того, чтобы принять участие в онлайн-выборах.
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Выборы

Система электронного голосования позволяет свердловчанам составить заявление на «Госуслугах», не выходя при этом из дома, а во время выборов отдать в приложении свой голос, рассказал уральский полпред президента РФ Владимир Якушев.

Напомним, голосование за кандидатов в президенты страны состоятся с 15 по 17 марта 2024 года. При этом у жителей области будет возможность поучаствовать заранее с 3 по 11 марта.

Эту меру решили предпринять для жителей отдаленных районов региона, которые не смогут добраться до избирательных участков во время официальных дней выборов.

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