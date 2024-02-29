tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:46

Published Сегодня, 11:46

Modified Сегодня, 11:46

Updated Сегодня, 11:46

Подозреваемая в госизмене гражданка США останется под стражей в Екатеринбурге

Суд в Екатеринбурге оставил гражданку США под стражей

29 февраля 2024, 11:46
Фото: 1MI

Подозреваемая в госизмене гражданка США останется под стражей в Екатеринбурге

В Екатеринбурге областной суд оставил под стражей гражданку США Ксению Карелину, которая обвиняется в госизмене.

8 февраля 2024 года районный суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат подозреваемой решил обжаловать судебное решение и подал апелляцию, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.

Суд, рассмотрев обращение, оставил в силе постановление предыдущей инстанции. Ксения будет находиться под стражей до 6 апреля 2024 года.

Напомним, Ксению Карелину, имеющую американское и российское гражданство, задержали в январе 2024 года. В Екатеринбург она прилетела из Америки, чтобы навестить своих родственников.

Парень подозреваемой в госизмене Ксении Карелиной вступился за нее
Узнать подробнее
Читайте также:
В Нижнем Тагиле начался суд на полицейскими, в машине которых умер задержанныйВ Екатеринбурге решили обжаловать арест жительницы Лос-Анджелеса за помощь ВСУПодросток в Верхней Пышме обвиняется в насилии над мальчиками в приюте
#Происшествия#Суд#Уголовное дело#Постановление#Апелляция#Обвинение#ЧП#Решение#Подозреваемая#18+#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Мера пресечения#Инцидент#Стража
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25