Суд в Екатеринбурге оставил гражданку США под стражей

Posted Сегодня, 11:46
Published Сегодня, 11:46
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
8 февраля 2024 года районный суд избрал задержанной меру пресечения в виде содержания под стражей. Адвокат подозреваемой решил обжаловать судебное решение и подал апелляцию, рассказали в пресс-службе регионального облсуда.
Суд, рассмотрев обращение, оставил в силе постановление предыдущей инстанции. Ксения будет находиться под стражей до 6 апреля 2024 года.
Напомним, Ксению Карелину, имеющую американское и российское гражданство, задержали в январе 2024 года. В Екатеринбург она прилетела из Америки, чтобы навестить своих родственников.