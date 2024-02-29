Светофор у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле временно не работает

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:38
Updated Сегодня, 05:38
Светофор был отключен в связи с проведением работ на данном участке. После того, как работы будут завершены, объект снова включат, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.
Напомним, вечером 8 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле отключали светофорный объект на перекрестке Красноармейская — Ермака из-за того, что проводилось плановое отключение электроснабжения.
Светофор в этот вечер не горел с 23:00 до 00:00. После возобновления электроэнергии объект снова заработал.