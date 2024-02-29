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Updated Сегодня, 05:38

В Нижнем Тагиле временно отключили светофор около ГДДЮТ

Светофор у ГДДЮТ в Нижнем Тагиле временно не работает

29 февраля 2024, 05:38
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле временно отключили светофор около ГДДЮТ

Светофорный объект на перекрестке улиц Красногвардейская — Кулибина возле ГДДЮТ в Нижнем Тагиле временно не работает. Его отключили в 9:00 29 февраля 2024 года.

Светофор был отключен в связи с проведением работ на данном участке. После того, как работы будут завершены, объект снова включат, рассказали в ЦОДД Нижнего Тагила.

Напомним, вечером 8 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле отключали светофорный объект на перекрестке Красноармейская — Ермака из-за того, что проводилось плановое отключение электроснабжения.

Светофор в этот вечер не горел с 23:00 до 00:00. После возобновления электроэнергии объект снова заработал.

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