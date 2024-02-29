Тепло и облачно будет в Нижнем Тагиле в выходные дни

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
В оба первых выходных весны среднесуточная температура воздуха составит -1 градус. Однако днем, по уверению метеорологов, будет намного теплее. В городе установится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается.
Так, 2 марта, в субботу воздух прогреется до +3 градусов, ночью возможно похолодание до -4 градусов. Будет дуть западный ветер с порывами до шести метров в секунду. Также возможны магнитные бури до трех баллов по девятибалльной шкале.
А в воскресенье, 3 марта, порывы ветра увеличатся до 11 метров в секунду, но значительно погода не изменится. Днем будет до +1 градуса, ночью — до -2 градусов.
Ранее синоптики заявили, что в 2024 году в Екатеринбурге самая поздняя оттепель за последние 12 лет.