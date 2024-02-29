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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

Тепло и облачно будет в Нижнем Тагиле в выходные дни

Тепло и облачно будет в Нижнем Тагиле в выходные дни

29 февраля 2024, 14:04
Фото: Изображение Midjourney
В ближайшие выходные дни, 2 и 3 марта, в Нижнем Тагиле синоптики прогнозируют плюсовые температуры и облачную погоду без осадков.

В оба первых выходных весны среднесуточная температура воздуха составит -1 градус. Однако днем, по уверению метеорологов, будет намного теплее. В городе установится облачная погода с прояснениями, осадков не ожидается.

Так, 2 марта, в субботу воздух прогреется до +3 градусов, ночью возможно похолодание до -4 градусов. Будет дуть западный ветер с порывами до шести метров в секунду. Также возможны магнитные бури до трех баллов по девятибалльной шкале.

А в воскресенье, 3 марта, порывы ветра увеличатся до 11 метров в секунду, но значительно погода не изменится. Днем будет до +1 градуса, ночью — до -2 градусов.

Ранее синоптики заявили, что в 2024 году в Екатеринбурге самая поздняя оттепель за последние 12 лет.

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#Нижний Тагил#Погода#Солнце#Весна#Природа#Март#Оттепель#Екатеринбург#Евгения Сафина
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