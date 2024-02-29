Трассу М12 продлят до Екатеринбурга

Posted Сегодня, 11:42
Published Сегодня, 11:42
Modified Сегодня, 11:44
Updated Сегодня, 11:44
Развитие туризма и региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 29 февраля.
В планах на будущее сделать так, чтобы эта дорога прошла через всю страну. Также кабмину поручено предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга — Сочи».
Также сообщалось о высокоскоростных ж/д магистралях. Первый маршрут ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Новгород.
Напомним, что в России начнется масштабное строительство студенческих кампусов.