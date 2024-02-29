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Published Сегодня, 11:42

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Updated Сегодня, 11:44

Трассу М12 продлят до Екатеринбурга в 2024 году

Трассу М12 продлят до Екатеринбурга

29 февраля 2024, 11:42
Фото: 1MI

Трассу М12 продлят до Екатеринбурга в 2024 году

В 2024 году трассу М12 продлят до Екатеринбурга. А еще через год — до Тюмени.

Развитие туризма и региона в целом обеспечивает транспортная инфраструктура. Об этом сообщил президент России Владимир Путин 29 февраля.

В планах на будущее сделать так, чтобы эта дорога прошла через всю страну. Также кабмину поручено предоставить схему финансирования строительства трассы «Джубга — Сочи».

Также сообщалось о высокоскоростных ж/д магистралях. Первый маршрут ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом пройдет через Тверь и Новгород.

Напомним, что в России начнется масштабное строительство студенческих кампусов.

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#Транспорт#Владимир Путин#Свердловская область#Дорога#Строительство#Туризм#Санкт-Петербург#Тюмень#Регион#Дороги#Тверь#Сочи#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Транспортная инфраструктура
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