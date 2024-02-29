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Published Сегодня, 12:15

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Updated Сегодня, 12:17

На СВО погибли три жителя Свердловской области

Трое свердловских операторов беспилотников погибли на СВО

29 февраля 2024, 12:15
Фото: 1MI

На СВО погибли три жителя Свердловской области

Три жителя Свердловской области скончались на спецоперации. Они работали операторами беспилотников.

Всех троих обучали в свердловском отделении ДОСААФ. Об этом рассказал председатель свердловского отделения Юрий Яночкин.

Он также отметил, что в настоящий момент выпускники, обучившиеся по этому направлению, успешно работают, а пять граждан получили награды за свою деятельность. Успешны в работе еще десять мужчин, пишет ТАСС.

Известно, что еще четверо операторов беспилотниками ранены. Они находятся в госпитале. Судьбу каждого из них отслеживают.

Ранее в Каменске-Уральском начала работать горячая линия для участников СВО и их семей.

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