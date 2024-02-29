Трое свердловских операторов беспилотников погибли на СВО

Posted Сегодня, 12:15
Published Сегодня, 12:15
Modified Сегодня, 12:17
Updated Сегодня, 12:17
Всех троих обучали в свердловском отделении ДОСААФ. Об этом рассказал председатель свердловского отделения Юрий Яночкин.
Он также отметил, что в настоящий момент выпускники, обучившиеся по этому направлению, успешно работают, а пять граждан получили награды за свою деятельность. Успешны в работе еще десять мужчин, пишет ТАСС.
Известно, что еще четверо операторов беспилотниками ранены. Они находятся в госпитале. Судьбу каждого из них отслеживают.
Ранее в Каменске-Уральском начала работать горячая линия для участников СВО и их семей.