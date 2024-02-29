Туроператоры назвали цены на отдых в Дагестане

Posted Сегодня, 05:26
Published Сегодня, 05:26
Modified Сегодня, 05:29
Updated Сегодня, 05:29
Сезон купания на пляжах Каспийского моря в Дербенте и Махачкале начинается в июне и заканчивается в начале сентября, а в Избербаше — с 20 июня по 20 августа, пишет pravda.ru.
Туристы предпочитают эти места из-за песчаных пляжей с плавным заходом в море, что особенно привлекает семьи с детьми. Однако система «все включено», здесь не так распространена. Большинство гостиниц предлагают только проживание с завтраками.
Эксперты рынка отмечают, что скидки на раннее бронирование в гостиницах Дагестана не предусмотрены. Цены зависят от спроса. В данном регионе нет крупных гостиничных комплексов. Ожидается, что уже в апреле большинство номеров в прибрежных отелях будут забронированы на летний сезон.
Стоимость недельного отдыха для двух человек в конце июня составляет в среднем 50 тысяч рублей. В эту цену входит проживание в трехместном номере с завтраками, но расходы на дорогу и питание не включены. Также есть более доступные варианты, например, недельное пребывание в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых в премиум-классе обойдется в 80 тысяч рублей для двух человек, включая стоимость билетов, но питание оплачивается отдельно.