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Posted Сегодня, 05:26

Published Сегодня, 05:26

Modified Сегодня, 05:29

Updated Сегодня, 05:29

Туроператоры назвали цены на отдых в Дагестане

29 февраля 2024, 05:26
Туроператоры предоставили информацию о ценах на отдых на побережье Дагестана и о самом выгодном времени для покупки билетов.

Сезон купания на пляжах Каспийского моря в Дербенте и Махачкале начинается в июне и заканчивается в начале сентября, а в Избербаше — с 20 июня по 20 августа, пишет pravda.ru.

Туристы предпочитают эти места из-за песчаных пляжей с плавным заходом в море, что особенно привлекает семьи с детьми. Однако система «все включено», здесь не так распространена. Большинство гостиниц предлагают только проживание с завтраками.

Эксперты рынка отмечают, что скидки на раннее бронирование в гостиницах Дагестана не предусмотрены. Цены зависят от спроса. В данном регионе нет крупных гостиничных комплексов. Ожидается, что уже в апреле большинство номеров в прибрежных отелях будут забронированы на летний сезон.

Стоимость недельного отдыха для двух человек в конце июня составляет в среднем 50 тысяч рублей. В эту цену входит проживание в трехместном номере с завтраками, но расходы на дорогу и питание не включены. Также есть более доступные варианты, например, недельное пребывание в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых в премиум-классе обойдется в 80 тысяч рублей для двух человек, включая стоимость билетов, но питание оплачивается отдельно.

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