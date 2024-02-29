Туроператоры назвали цены на отдых в Дагестане

Стоимость недельного отдыха для двух человек в конце июня составляет в среднем 50 тысяч рублей. В эту цену входит проживание в трехместном номере с завтраками, но расходы на дорогу и питание не включены. Также есть более доступные варианты, например, недельное пребывание в гостевом доме за 17 тысяч рублей на двоих. Семидневный отдых в премиум-классе обойдется в 80 тысяч рублей для двух человек, включая стоимость билетов, но питание оплачивается отдельно.