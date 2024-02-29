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Published Сегодня, 11:27

Modified Сегодня, 11:29

Updated Сегодня, 11:29

Три жителя Свердловской области снялись в телешоу

Участник «Дома-2» из Екатеринбурга вернулся на ТВ ради 10 миллионов

29 февраля 2024, 11:27
Фото: 1MI

Три жителя Свердловской области снялись в телешоу

Три жителя Свердловской области приняли участие в съемках шоу «Выживалити» для телевидения.

Среди них — экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков, представительница шоу «Последний герой» Дарья Новикова и девушка, победившая в «Пацанках» Анна Горохова.

Они с другими участниками сразятся за 10 миллионов. Им придется обустраивать свою жизнь в диких условиях, пишет Е1.

Степану Меньщикову 46 лет. Он екатеринбуржец. Мужчина пояснил, что условия проживания в лагере его поразили. Жить приходилось с мхом и плесенью. Спать участникам приходилось «на вонючих матрацах».

Другая участница — Дарья Новикова. Она родилась в Верхней Пышме. Третья свердловчанка, принимающая участие в проекте — Анна Горохова. По условиям шоу, побелителю достанется приз — 10 млн рублей.

Ранее жительницу Екатеринбурга показали по телевизору из-за ранней беременности. Девушка уже в 17 лет стала мамой.

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#Общество#Свердловская область#Верхняя Пышма#Кировград#Плесень#Телевидение#Лагерь#Екатеринбург#Пацанки#10 миллионов#Дарья Сорокина
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