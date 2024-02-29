Участник «Дома-2» из Екатеринбурга вернулся на ТВ ради 10 миллионов

Posted Сегодня, 11:27
Published Сегодня, 11:27
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
Среди них — экс-участник «Дома-2» Степан Меньщиков, представительница шоу «Последний герой» Дарья Новикова и девушка, победившая в «Пацанках» Анна Горохова.
Они с другими участниками сразятся за 10 миллионов. Им придется обустраивать свою жизнь в диких условиях, пишет Е1.
Степану Меньщикову 46 лет. Он екатеринбуржец. Мужчина пояснил, что условия проживания в лагере его поразили. Жить приходилось с мхом и плесенью. Спать участникам приходилось «на вонючих матрацах».
Другая участница — Дарья Новикова. Она родилась в Верхней Пышме. Третья свердловчанка, принимающая участие в проекте — Анна Горохова. По условиям шоу, побелителю достанется приз — 10 млн рублей.
Ранее жительницу Екатеринбурга показали по телевизору из-за ранней беременности. Девушка уже в 17 лет стала мамой.