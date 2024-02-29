Учредитель хоккейного клуба «Лед» Максим Жданов скончался в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 15:34
Published Сегодня, 15:34
Modified Сегодня, 15:36
Updated Сегодня, 15:36
В Екатеринбурге скоропостижно скончался Максим Жданов, известный хоккейный тренер, соучредитель благотворительного фонда «Выходи во двор» и основатель команды «Лед». Спортсмен ушел на 55-м году жизни прямо во время проведения турнира команд Орджоникидзевского района. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург».
Тренер внезапно упал прямо во время разговора со спортсменами. Рядом с ним в этот момент находились жена и сын. Тренера 40 минут пытались реанимировать: сначала окружающие, а потом и медики скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что у него произошел разрыв аорты.
Как рассказала жена Максима Жданова Лада Кребс, он жаловался на плохое самочувствие и 29 февраля собирался на медицинское обследование.
Тренер был хорошо известен в Екатеринбурге, он многое делал для развития детского спорта, отстаивал право людей на активный досуг. Максим Жданов создал несколько дивизионов спортсменов разного возраста — от 5 до 50 лет.
Прощание с Максимом Ждановым состоится в пятницу, 1 марта, на корте хоккейной команды «Лед».
В Екатеринбурге ранее скончались зоозащитница Александра Щербакова и ее несовершеннолетняя дочь.