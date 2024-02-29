Учредитель хоккейного клуба «Лед» Максим Жданов скончался в Екатеринбурге

Тренер внезапно упал прямо во время разговора со спортсменами. Рядом с ним в этот момент находились жена и сын. Тренера 40 минут пытались реанимировать: сначала окружающие, а потом и медики скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что у него произошел разрыв аорты.