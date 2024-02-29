tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:34

Published Сегодня, 15:34

Modified Сегодня, 15:36

Updated Сегодня, 15:36

В Екатеринбурге ушел из жизни известный тренер по хоккею Максим Жданов

Учредитель хоккейного клуба «Лед» Максим Жданов скончался в Екатеринбурге

29 февраля 2024, 15:34
Фото: ВК Лады Кребс

В Екатеринбурге ушел из жизни известный тренер по хоккею Максим Жданов

Человек, который сделал делом своей жизни развитие дворовых видов спорта в Екатеринбурге, упал прямо во время разговора с участниками соревнований.

В Екатеринбурге скоропостижно скончался Максим Жданов, известный хоккейный тренер, соучредитель благотворительного фонда «Выходи во двор» и основатель команды «Лед». Спортсмен ушел на 55-м году жизни прямо во время проведения турнира команд Орджоникидзевского района. Об этом сообщает «КП — Екатеринбург».

Тренер внезапно упал прямо во время разговора со спортсменами. Рядом с ним в этот момент находились жена и сын. Тренера 40 минут пытались реанимировать: сначала окружающие, а потом и медики скорой помощи. Впоследствии выяснилось, что у него произошел разрыв аорты.

Как рассказала жена Максима Жданова Лада Кребс, он жаловался на плохое самочувствие и 29 февраля собирался на медицинское обследование.

Тренер был хорошо известен в Екатеринбурге, он многое делал для развития детского спорта, отстаивал право людей на активный досуг. Максим Жданов создал несколько дивизионов спортсменов разного возраста — от 5 до 50 лет.

Прощание с Максимом Ждановым состоится в пятницу, 1 марта, на корте хоккейной команды «Лед».

В Екатеринбурге ранее скончались зоозащитница Александра Щербакова и ее несовершеннолетняя дочь.

Читайте также:
Прощание с журналистом Эдуардом Худяковым состоялось в ЕкатеринбургеТренер по самбо в Ирбите Владимир Мордяшов скончался от продолжительной болезниПохороны тренера Виталия Плешкова состоялись в Новоуральске
#Смерть#Хоккей#Тренер#Реанимация#Благотворительный фонд#Прощание#Екатеринбург#Скончался#Дарья Бобровицкая
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25