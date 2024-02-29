В больнице Новой Ляли задержали сотрудницу отдела кадров

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По словам очевидца, силовиками была задержана сотрудница, работающая в отделе кадров. Предположительно, причиной задержания стали взятки, пишет Ура.ру.
Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.
Напомним, в феврале 2024 года в Первоуральске отправили в следственный изолятор исполняющего обязанности руководителя «Водоканала» Сергея Матафонова по подозрению во взяточничестве.
Адвокат обвиняемого утверждает, что нет никакого подтверждения факта взяток, а также просит о мере пресечения в виде домашнего ареста.