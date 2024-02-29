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Силовики в Новой Ляле нагрянули в местную больницу

В больнице Новой Ляли задержали сотрудницу отдела кадров

29 февраля 2024, 08:21
Фото: 1MI

Силовики в Новой Ляле нагрянули в местную больницу

В районной больнице Новой Ляли сотрудниками правоохранительных органов была задержана одна из сотрудниц.

По словам очевидца, силовиками была задержана сотрудница, работающая в отделе кадров. Предположительно, причиной задержания стали взятки, пишет Ура.ру.

Подробности происшествия в настоящий момент неизвестны.

Напомним, в феврале 2024 года в Первоуральске отправили в следственный изолятор исполняющего обязанности руководителя «Водоканала» Сергея Матафонова по подозрению во взяточничестве.

Адвокат обвиняемого утверждает, что нет никакого подтверждения факта взяток, а также просит о мере пресечения в виде домашнего ареста.

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