В Екатеринбурге аферисты кошмарят рестораны сообщениями о некачественной еде

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В Екатеринбурге некоторые рестораны столкнулись с очередной уловкой мошенников, которые требуют с заведений деньги за расстройство желудка после обеда. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».
Как рассказала администратор одного из заведений, ей поступило сообщение от недовольной клиентки. Та рассказала, что обедала вместе с подругой, а потом у них появились симптомы отравления.
Женщина потребовала компенсацию в пять тысяч рублей плюс стоимость двух упаковок адсорбента. Сотрудница заведения сначала хотела вернуть деньги, чтобы не портить репутацию, однако не смогла найти заказ.
Далее из разговоров с коллегами из других кафе она узнала, что им поступали такие же сообщения. Тогда выяснилось, что речь идет о мошенниках.
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