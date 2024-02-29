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Published Сегодня, 14:31

Modified Сегодня, 14:33

Updated Сегодня, 14:33

Мошенники атакуют рестораны в Екатеринбурге

В Екатеринбурге аферисты кошмарят рестораны сообщениями о некачественной еде

29 февраля 2024, 14:31
Фото: 1MI

Мошенники атакуют рестораны в Екатеринбурге

Мошенники пишут в рестораны Екатеринбурга, заявляют об отравлении и требуют компенсацию.

В Екатеринбурге некоторые рестораны столкнулись с очередной уловкой мошенников, которые требуют с заведений деньги за расстройство желудка после обеда. Об этом пишет «КП — Екатеринбург».

Как рассказала администратор одного из заведений, ей поступило сообщение от недовольной клиентки. Та рассказала, что обедала вместе с подругой, а потом у них появились симптомы отравления.

Женщина потребовала компенсацию в пять тысяч рублей плюс стоимость двух упаковок адсорбента. Сотрудница заведения сначала хотела вернуть деньги, чтобы не портить репутацию, однако не смогла найти заказ.

Далее из разговоров с коллегами из других кафе она узнала, что им поступали такие же сообщения. Тогда выяснилось, что речь идет о мошенниках.

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#Кафе#Компенсация#Мошенники#Отравление#Рестораны#Екатеринбург#Обед#Дарья Бобровицкая
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