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Posted Сегодня, 13:07

Published Сегодня, 13:07

Modified Сегодня, 13:09

Updated Сегодня, 13:09

Под стражей в Екатеринбурге оставлена обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США

В Екатеринбурге из-под стражи не выпустили обвиняемую в госизмене гражданку США

29 февраля 2024, 13:07
Фото: 1MI

Под стражей в Екатеринбурге оставлена обвиняемая в госизмене гражданка РФ и США

Свердловский облсуд оставил под стражей обвиняемую в госизмене гражданку РФ и США Ксению Карелину.

Женщину обвиняют по ст. 275 УК РФ — это госизмена. Сейчас она находится под стражей. Постановление суда было обжаловано адвокатом Ксении.

29 февраля свердловский облсуд оставил принятое решение неизменным. Ксения пробудет под стражей до 6 апреля.

Ранее парень обвиняемой вступился за нее. 36-летний Крис Ван Херден призвал своих подписчиков в соцсетях словестно поддержать свою возлюбленную. Напомним, что гражданку задержали по подозрению в спонсировании ВСУ. Сообщается, что в США Усения принимала участие в митингах, полагает следствие.

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#Криминал#Жалоба#Адвокат#Екатеринбург#Госизмена#Стража#Дарья Сорокина#УК РФ#Свердловский облсуд
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