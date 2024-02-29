В Екатеринбурге из-под стражи не выпустили обвиняемую в госизмене гражданку США

Ранее парень обвиняемой вступился за нее. 36-летний Крис Ван Херден призвал своих подписчиков в соцсетях словестно поддержать свою возлюбленную. Напомним, что гражданку задержали по подозрению в спонсировании ВСУ. Сообщается, что в США Усения принимала участие в митингах, полагает следствие.