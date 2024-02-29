В Екатеринбурге подешевели яйца. Но они все еще дорогие

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Средняя стоимость десятка яиц сейчас в настоящий момент — 118 рублей 52 копейки.
Ранее Росстат размещал актуальную статистику по РФ. В период с 20 по 26 февраля цена упала на 0,24%, а с начала года — на 2,27%.
С ростом цен на этот продукт сражаются при помощи импорта. Ранее власти обещали, что яйца будут поставляться из Турции, но широкой продажи не наблюдалось.
Ранее сообщалось, что Свердловская область обеспечивает себя куриными яйцами и делится с соседями.