В Каменске-Уральском начала работать горячая линия для участников СВО и их семей

Posted Сегодня, 05:15
Published Сегодня, 05:15
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Updated Сегодня, 05:15
Кроме того, сотрудники горпрокуратуры, социальной политики и филиала фонда «Защитники отечества» будут принимать местных жителей 6 марта 2024 года в администрации города с 11 до 12 часов дня, пишет KU66.RU.
Также граждане смогут прийти на прием к областному прокурору в Екатеринбурге. По предварительным данным, он будет принимать 6 марта в 14:00 в филиале Фонда.
Напомним, 24 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле состоялись соревнования в честь погибших участников СВО. В нем участвовали спортсмены разных видов спорта.