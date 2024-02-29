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Прокуратура запустила горячую линию в Каменске-Уральском для участников СВО

В Каменске-Уральском начала работать горячая линия для участников СВО и их семей

29 февраля 2024, 05:15
Фото: 1MI

Прокуратура запустила горячую линию в Каменске-Уральском для участников СВО

Участники СВО и их родственники в Каменске-Уральском смогут обратиться с проблемами на специальную горячую линию, которую запустил надзорный орган.

Кроме того, сотрудники горпрокуратуры, социальной политики и филиала фонда «Защитники отечества» будут принимать местных жителей 6 марта 2024 года в администрации города с 11 до 12 часов дня, пишет KU66.RU.

Также граждане смогут прийти на прием к областному прокурору в Екатеринбурге. По предварительным данным, он будет принимать 6 марта в 14:00 в филиале Фонда.

Напомним, 24 февраля 2024 года в Нижнем Тагиле состоялись соревнования в честь погибших участников СВО. В нем участвовали спортсмены разных видов спорта.

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#Общество#Прокуратура#Фонд#Прием граждан#Горячая линия#Мэрия#Жалобы#Обращения#Екатеринбург#Елизавета Зиборова#Горожане
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