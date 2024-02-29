В мэрии Екатеринбурга опровергают жестокую драку с удушением в 61-й школе

В департаменте заявляют, что кадры были сняты в образовательном учреждении другого региона и к 61-й школе не имеют никакого отношения. Также сотрудники ведомства добавили, что распространение подобного контента калечит психику детей, а школьные конфликты должны решаться внутри учебного заведения с привлечением психологов, а при необходимости — правоохранительных органов.