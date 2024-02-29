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Published Сегодня, 08:21

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В мэрии Екатеринбурга опровергли драку с избиением в 61-й школе

В мэрии Екатеринбурга опровергают жестокую драку с удушением в 61-й школе

29 февраля 2024, 08:21
Фото: Изображение Midjourney

В мэрии Екатеринбурга опровергли драку с избиением в 61-й школе

Видео драки, где один школьник жестоко избивает сверстника, было записано не в Екатеринбурге.

В городском департаменте образования опровергают сообщение о жестокой драке с избиением в школе № 61, пишет «КП — Екатеринбург».

Ранее видео, где школьник с помощью жестокого приема удушения расправляется со своим сверстником, распространил паблик «Злой Екатеринбург».

В департаменте заявляют, что кадры были сняты в образовательном учреждении другого региона и к 61-й школе не имеют никакого отношения. Также сотрудники ведомства добавили, что распространение подобного контента калечит психику детей, а школьные конфликты должны решаться внутри учебного заведения с привлечением психологов, а при необходимости — правоохранительных органов.

В Екатеринбурге футболист получил удар кулаком в лицо от арбитра, с которым вступил в словесную перепалку из-за удаления.

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#Общество#Происшествия#Избиение#Школа#Драка#Опровержение#Видео#Екатеринбург#Департамент образования#Дарья Бобровицкая
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