В мэрии Екатеринбурга опровергают жестокую драку с удушением в 61-й школе

Posted Сегодня, 08:21
Published Сегодня, 08:21
Modified Сегодня, 08:23
Updated Сегодня, 08:23
В городском департаменте образования опровергают сообщение о жестокой драке с избиением в школе № 61, пишет «КП — Екатеринбург».
Ранее видео, где школьник с помощью жестокого приема удушения расправляется со своим сверстником, распространил паблик «Злой Екатеринбург».
В департаменте заявляют, что кадры были сняты в образовательном учреждении другого региона и к 61-й школе не имеют никакого отношения. Также сотрудники ведомства добавили, что распространение подобного контента калечит психику детей, а школьные конфликты должны решаться внутри учебного заведения с привлечением психологов, а при необходимости — правоохранительных органов.
В Екатеринбурге футболист получил удар кулаком в лицо от арбитра, с которым вступил в словесную перепалку из-за удаления.