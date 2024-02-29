В Нижнем Тагиле к 8 Марта пройдет праздничный концерт для семей участников СВО

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 15:00
Updated Сегодня, 15:00
Перед горожанами выступит группа «Соло», которая исполнит песни советской эстрады, сообщает городская администрация.
Концерт состоится в большом концертном зале Нижнетагильской филармонии в среду, 6 марта. Также для горожан весь вечер будет играть эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» под управление Евгения Сеславина.
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