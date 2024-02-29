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Posted Сегодня, 14:58

Published Сегодня, 14:58

Modified Сегодня, 15:00

Updated Сегодня, 15:00

Семьи участников СВО в Нижнем Тагиле посетят праздничный концерт к 8 Марта

В Нижнем Тагиле к 8 Марта пройдет праздничный концерт для семей участников СВО

29 февраля 2024, 14:58
Фото: 1MI

Семьи участников СВО в Нижнем Тагиле посетят праздничный концерт к 8 Марта

В Нижнем Тагиле членов семей участников спецоперации приглашают послушать песни из репертуара популярного советского певца Юрия Антонова.

Перед горожанами выступит группа «Соло», которая исполнит песни советской эстрады, сообщает городская администрация.

Концерт состоится в большом концертном зале Нижнетагильской филармонии в среду, 6 марта. Также для горожан весь вечер будет играть эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд» под управление Евгения Сеславина.

Пригласительные билеты на концерт семьи участников спецоперации смогут получить в штабе #Мы вместе.

На ночи музыки в Екатеринбурге выступят три тысячи музыкантов.

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#Свободное время#Нижний Тагил#Концерт#Семьи#Филармония#Екатеринбург#8 марта#СВО#Дарья Бобровицкая
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