В Нижнем Тагиле наградили лучшие отряды юных инспекторов движения

Школьники продемонстрировали прекрасные знания правил дорожного движения, а также рассказали об устройстве велосипеда и о том, как его чинить. Также ребята доказали, что смогут помочь раненым в ДТП. Каждый отряд по итогам соревнований представил творческий отчет.