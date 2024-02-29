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В Нижнем Тагиле определили лучшие отряды ЮИД

В Нижнем Тагиле наградили лучшие отряды юных инспекторов движения

29 февраля 2024, 16:00
Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле определили лучшие отряды ЮИД

За победу соревновались девять школ и гимназий Нижнего Тагила.

В ГДДЮТ завершились соревнования юных инспекторов движения. За победу в городском турнире сражались девять школьных команд, сообщает управление образования.

Школьники продемонстрировали прекрасные знания правил дорожного движения, а также рассказали об устройстве велосипеда и о том, как его чинить. Также ребята доказали, что смогут помочь раненым в ДТП. Каждый отряд по итогам соревнований представил творческий отчет.

Фото: Управление образования Нижнего Тагила

В итоге победу в соревнованиях одержала команда «Главная дорога-1» из 61-й школы. На втором месте — отряд «Светофор» из 10-й школы. «Бронзу» взяла Политехническая гимназия и ее отряд «Дорожные герои».

Ранее тагильские спортсмены завоевали 10 медалей на региональных соревнованиях по дзюдо.

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#Нижний Тагил#ДТП#Соревнования#Победа#Знания#Правила дорожного движения#Первая помощь#Юные инспекторы#Екатеринбург#Дарья Бобровицкая
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