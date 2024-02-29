В России должны сократиться вредные выбросы в атмосферу

Напомним, что проект «Чистый воздух» действует с 2018 года. Изначально в него включили 12 городов, том числе Нижний Тагил. С 2022 года в список дополнительно включили еще 29 городов. Изначально программа предусматривала снижение выбросов на 20%, точкой отсчета был выбран 2017 год.