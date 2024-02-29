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Posted Сегодня, 12:42

Published Сегодня, 12:42

Modified Сегодня, 12:44

Updated Сегодня, 12:44

Путин дал поручение вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу в РФ

В России должны сократиться вредные выбросы в атмосферу

29 февраля 2024, 12:42
Фото: 1MI

Путин дал поручение вдвое сократить вредные выбросы в атмосферу в РФ

В Российской Федерации к мониторингу окружающей среду начнут подходить комплексно.

Поэтапное уменьшение ядовитых выбросов в атмосферу в перспективе должно стать одним из приоритетов экологической повестки России. Такое поручение дал президент Владимир Путин 29 февраля.

Количество выбросов должно сократиться как минимум вдвое за несколько лет, а точкой отсчета станет 2018 год, когда начала действовать проект «Чистый воздух». Кроме того, в стране создадут систему мониторинга состояния окружающей среды, добавил глава государства.

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Напомним, что проект «Чистый воздух» действует с 2018 года. Изначально в него включили 12 городов, том числе Нижний Тагил. С 2022 года в список дополнительно включили еще 29 городов. Изначально программа предусматривала снижение выбросов на 20%, точкой отсчета был выбран 2017 год.

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#Нижний Тагил#Экология#Россия#Владимир Путин#Сокращение#Окружающая среда#Атмосфера#Выбросы#Путин#Чистый воздух#Дарья Бобровицкая
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