В России должны сократиться вредные выбросы в атмосферу

Posted Сегодня, 12:42
Published Сегодня, 12:42
Modified Сегодня, 12:44
Updated Сегодня, 12:44
Поэтапное уменьшение ядовитых выбросов в атмосферу в перспективе должно стать одним из приоритетов экологической повестки России. Такое поручение дал президент Владимир Путин 29 февраля.
Количество выбросов должно сократиться как минимум вдвое за несколько лет, а точкой отсчета станет 2018 год, когда начала действовать проект «Чистый воздух». Кроме того, в стране создадут систему мониторинга состояния окружающей среды, добавил глава государства.
Напомним, что проект «Чистый воздух» действует с 2018 года. Изначально в него включили 12 городов, том числе Нижний Тагил. С 2022 года в список дополнительно включили еще 29 городов. Изначально программа предусматривала снижение выбросов на 20%, точкой отсчета был выбран 2017 год.