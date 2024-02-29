В России капитально отремонтируют сотни детских садов и школ

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В России начнется масштабное обновление детских садов и школ. О необходимости обновления зданий образовательных учреждений заявил Владимир Путин в Федеральном собрании.
На эти цели государство намерено потратить около 400 миллиардов рублей. Кроме того, в стране начнут активно строить новые школы и дошкольные учреждения: речь идет о 150 школах и 100 садах.
Ранее в департаменте образования Екатеринбурга пожаловались на серьезную нехватку средств для обеспечения безопасности школ — не хватает почти 700 миллионов рублей.