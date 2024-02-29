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Published Сегодня, 10:34

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В России начнется капитальный ремонт в детских садах и школах

В России капитально отремонтируют сотни детских садов и школ

29 февраля 2024, 10:34
Фото: 1MI

В России начнется капитальный ремонт в детских садах и школах

На эти цели правительство Российской Федерации намерено потратить около 400 миллиардов рублей.

В России начнется масштабное обновление детских садов и школ. О необходимости обновления зданий образовательных учреждений заявил Владимир Путин в Федеральном собрании.

На эти цели государство намерено потратить около 400 миллиардов рублей. Кроме того, в стране начнут активно строить новые школы и дошкольные учреждения: речь идет о 150 школах и 100 садах.

Ранее в департаменте образования Екатеринбурга пожаловались на серьезную нехватку средств для обеспечения безопасности школ — не хватает почти 700 миллионов рублей.

#Общество#Россия#Владимир Путин#Строительство#Детские сады#Путин#Ремонт школы#Дарья Бобровицкая
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