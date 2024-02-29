В России начнется масштабное строительство студенческих кампусов

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
В России появится большая сеть студенческих городков — всего планируется построить 40 кампусов при ведущих вузах, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении 29 февраля.
Ранее программа предполагала строительство 25 студгородков. Президент принял решение о ее расширении. На развитие сети кампусов из бюджета будет выделено 400 миллиардов рублей.
Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий снижение стоимости платного обучения в вузах на 50%.