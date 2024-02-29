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К 2030 году в России построят 40 студенческих городков

В России начнется масштабное строительство студенческих кампусов

29 февраля 2024, 10:49
Фото: Изображение Midjourney

К 2030 году в России построят 40 студенческих городков

Путин объявил о расширении программы по строительству студгородков в Российской Федерации.

В России появится большая сеть студенческих городков — всего планируется построить 40 кампусов при ведущих вузах, заявил президент Владимир Путин в своем выступлении 29 февраля.

Ранее программа предполагала строительство 25 студгородков. Президент принял решение о ее расширении. На развитие сети кампусов из бюджета будет выделено 400 миллиардов рублей.

Ранее в Госдуму был внесен законопроект, предполагающий снижение стоимости платного обучения в вузах на 50%.

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#Общество#Россия#Владимир Путин#Деньги#Строительство#Бюджет#Студенты#Вуз#Путин#Кампус#Дарья Бобровицкая
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