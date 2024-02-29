В России появится нацпроект «Семья»

Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В рамках нового нацпроекта в регионы, в которых уровень рождаемости ниже среднего по России, направят дополнительно как минимум 75 млрд рублей.
«Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года, сказал Владимир Путин. Все его параметры будут сохранены.
Налоговый вычет для многодетных семей составит 1400 рублей на первого ребенка, 2800 — на второго, 6 000 — на третьего и последующих.
Материнский капитал на первенца — 630 тысяч рублей плюс 202 тысячи рублей на второго ребенка.
Ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семьей с детьми до 6 лет, — добавил президент.