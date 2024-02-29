tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:58

Published Сегодня, 09:58

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Новый нацпроект «Семья» анонсировал Владимир Путин

В России появится нацпроект «Семья»

29 февраля 2024, 09:58

Новый нацпроект «Семья» анонсировал Владимир Путин

Владимир Путин во время послания Федеральному Собранию заявил о том, что в России появится нацпроект «Семья».

В рамках нового нацпроекта в регионы, в которых уровень рождаемости ниже среднего по России, направят дополнительно как минимум 75 млрд рублей.

«Семейная ипотека» будет продлена до 2030 года, сказал Владимир Путин. Все его параметры будут сохранены.

Налоговый вычет для многодетных семей составит 1400 рублей на первого ребенка, 2800 — на второго, 6 000 — на третьего и последующих.

Материнский капитал на первенца — 630 тысяч рублей плюс 202 тысячи рублей на второго ребенка.

Ставка по семейной ипотеке останется на прежнем уровне для семьей с детьми до 6 лет, — добавил президент.
Послание Путина Федеральному собранию включат на улицах в Екатеринбурге и Ирбите
Узнать подробнее
#Политика#Россия#Владимир Путин#Рождаемость#Семья#Материнский капитал#Многодетная семья#Ипотека#Екатеринбург#Нацпроект#Дарья Сорокина
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25