В Свердловской области стало меньше фальшивых купюр

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:47
Чаще всего подделывались крупные купюры, сообщает Центробанк.
За 12 месяцев было обнаружено 74 «фальшивки» номиналом 5 тысяч рублей, а также 13 штук — тысячных. Подделывали злоумышленники и купюры в 200 и 100 рублей. Все эти подделки были низкого качества.
Также в прошлом году нашли 12 монет-фальшивок, что на четыре больше, чем годом ранее. Представители ЦБ РФ напомнили, что на официальном сайте можно изучить инструкцию о том, как отличить подделку от настоящий денег.
Ранее сообщалось, что мужчина из Екатеринбурга купил у жителя Тюмени рыбу на 2 млн поддельными купюрами.