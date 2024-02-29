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В Свердловской области стало меньше фальшивых купюр

В Свердловской области стало меньше фальшивых купюр

29 февраля 2024, 08:45
Фото: 1MI
В Свердловской области стало меньше банкнот-фальшивок. В 2023 году их стало в три раза меньше, чем год назад. Это 94 подделки низкого качества.

Чаще всего подделывались крупные купюры, сообщает Центробанк.

За 12 месяцев было обнаружено 74 «фальшивки» номиналом 5 тысяч рублей, а также 13 штук — тысячных. Подделывали злоумышленники и купюры в 200 и 100 рублей. Все эти подделки были низкого качества.

Также в прошлом году нашли 12 монет-фальшивок, что на четыре больше, чем годом ранее. Представители ЦБ РФ напомнили, что на официальном сайте можно изучить инструкцию о том, как отличить подделку от настоящий денег.

Ранее сообщалось, что мужчина из Екатеринбурга купил у жителя Тюмени рыбу на 2 млн поддельными купюрами.

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#Происшествия#Свердловская область#Деньги#Подделка#Монеты#Рубли#Екатеринбург#Центробанк#Дарья Сорокина
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