Водитель был нетрезв: стали известны подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Виновнику аварии провели медосвидетельствование. Как оказалось, в его крови действительно был алкоголь в концентрации 0,919 мг/л в выдыхаемом воздухе. Теперь ему грозит административная ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления авто на полтора года.