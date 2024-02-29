Водитель был нетрезв: стали известны подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Авария произошла на Ленинградском проспекте у дома №30б. По информации отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 61-летний водитель Nissan Qashqai допустил столкновение с ВАЗ-2105. Пострадавших в аварии, как предполагалось ранее, нет. Урон был нанесен только транспортным средствам.
У водителя Nissan имелись явные признаки опьянения — резкий запах алкоголя изо рта, невнятность речи, — сообщили редакции в ГАИ.
Виновнику аварии провели медосвидетельствование. Как оказалось, в его крови действительно был алкоголь в концентрации 0,919 мг/л в выдыхаемом воздухе. Теперь ему грозит административная ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления авто на полтора года.