tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:40

Published Сегодня, 13:40

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки устроил ДТП

Водитель был нетрезв: стали известны подробности ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле

29 февраля 2024, 13:40
Фото: tagilcity.ru

В Нижнем Тагиле пьяный водитель иномарки устроил ДТП

Виновником ДТП на Вагонке в Нижнем Тагиле стал водитель иномарки, он находился в нетрезвом состоянии. Подробности аварии редакции TagilCity.ru сообщили в отделении пропаганды ГИБДД.

Авария произошла на Ленинградском проспекте у дома №30б. По информации отделения пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила, 61-летний водитель Nissan Qashqai допустил столкновение с ВАЗ-2105. Пострадавших в аварии, как предполагалось ранее, нет. Урон был нанесен только транспортным средствам.

У водителя Nissan имелись явные признаки опьянения — резкий запах алкоголя изо рта, невнятность речи, — сообщили редакции в ГАИ.

Виновнику аварии провели медосвидетельствование. Как оказалось, в его крови действительно был алкоголь в концентрации 0,919 мг/л в выдыхаемом воздухе. Теперь ему грозит административная ответственность — штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение права управления авто на полтора года.

«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Узнать подробнее
Читайте также:
Не бросили в беде: автоинспекторы под Ивделем помогли водителю сломанной машиныСемь погибших, 24 травмы, «зеленая волна», «Родничок» и снос новогодней елкиСемь погибших за год: в ГИБДД назвали самые аварийные трассы вблизи Нижнего Тагила
#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив#Свердловская область#Авто#ГИБДД#Полиция#Штраф#Алкоголь#Штрафы#Нетрезвый мужчина#18+#Екатеринбург#Нетрезвый водитель#Юлия Мамонтова
Подпишитесь
О планах, работе и запуске новых рейсов: в Нижнем Тагиле презентовали новые СИМАЗы
Вчера, 11:06
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
Сегодня, 08:30
МРОТ в России планируют увеличить до 35 тысяч рублей
Сегодня, 10:52
«Похоже, кого-то сбили»: в Нижнем Тагиле произошло ДТП на Вагонке
Сегодня, 12:00
«Многие не верят»: как отмечают день рождения родившиеся 29 февраля тагильчане
Вчера, 04:50
Примерно через полгода: «Сокол» официально станет населенным пунктом Нижнего Тагила
Сегодня, 09:25