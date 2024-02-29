Жителю Екатеринбурга стали поступать гневные звонки от неизвестных со всей страны

Posted Сегодня, 09:19
Published Сегодня, 09:19
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
По словам екатеринбуржца, ему беспрерывно приходили сообщения в мессенджер гневного содержания и поступали звонки, во время которых незнакомцы просили денег или молчали, пишет Е1.
Как оказалось, его номер взломали и использовали мошенники для обмана людей. Граждане затем перезванивали по этому номеру и разговаривали с его настоящим владельцем. Некоторые из них писали мужчине о том, что его взломали.
В результате горожанин заказал детализацию, чтобы было ясно, что мошенник не он, а также написал заявление в полицию.
Напомним, в Екатеринбурге сотрудник вуза отдал злоумышленникам более миллиона рублей, думая, что продлевает договор мобильной связи.