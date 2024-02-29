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Updated Сегодня, 09:19

Телефон жителя Екатеринбурга атаковали мошенники

Жителю Екатеринбурга стали поступать гневные звонки от неизвестных со всей страны

29 февраля 2024, 09:19
Фото: 1MI

Телефон жителя Екатеринбурга атаковали мошенники

В Екатеринбурге местному жителю стали поступать на телефон звонки и сообщения в мессенджер от неизвестных.

По словам екатеринбуржца, ему беспрерывно приходили сообщения в мессенджер гневного содержания и поступали звонки, во время которых незнакомцы просили денег или молчали, пишет Е1.

Как оказалось, его номер взломали и использовали мошенники для обмана людей. Граждане затем перезванивали по этому номеру и разговаривали с его настоящим владельцем. Некоторые из них писали мужчине о том, что его взломали.

В результате горожанин заказал детализацию, чтобы было ясно, что мошенник не он, а также написал заявление в полицию.

Напомним, в Екатеринбурге сотрудник вуза отдал злоумышленникам более миллиона рублей, думая, что продлевает договор мобильной связи.

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