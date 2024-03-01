14 семей из Нижнего Тагила получили социальную выплату на улучшение жилищных условий

Posted Сегодня, 10:40
Published Сегодня, 10:40
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
С 2016 года в Нижнем Тагиле реализуются программы, направленные на улучшение жилищных условий молодых семей. Так, в этом году 5 семей стали обладателями социальной выплаты на улучшение своих жилищных условий, 9 — региональной социальной выплаты. Полученные тагильчанами денежные средства могут быть направлены на покупку квартиры, строительство дома или погашение уже имеющейся ипотеки.
Многодетная семья Хиссамеевых ждала своей очереди порядка пяти лет. Старшему сыну Даниилу исполнилось 13 лет и, по его словам, в двухкомнатной квартире им уже тесновато.
Мы счастливы, что получили этот сертификат, семья у нас немаленькая. В будущем мы планируем продать нашу двухкомнатную квартиру и купить дом или другое жилье попросторнее. Конечно же, сейчас всем нам тесно, особенно, если гости приходят. Большое спасибо государству, спасибо нашему городу, теперь мы сможем исполнить свою мечту, — отметила глава семейства Кристина Хиссамеева.
В случае, когда одному из супругов исполняется 36 лет и семья не успевает получить социальную выплату, то она становится участником подпрограммы «Стимулирование развития жилищного строительства» государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2027 года». Порядка 74 семей стоят в очереди на получение поддержки по этому направлению.
От лица всех молодых семей, которые получили сегодня сертификаты, мы хотим поблагодарить главу города, а также всех специалистов городской администрации за реализацию данного вида помощи. Это очень ценно для нас, важно в данных реалиях и даже необходимо. И пусть в стенах каждого дома или квартиры семьи становятся больше, крепче и счастливее, — поблагодарила за поддержку обладательница сертификата Елена Никонова.
На данный момент в списке участников жилищных программ города, желающих получить выплату на приобретение жилья, находится более 580 молодых семей.
Сегодня мы провели мероприятие, очень доброе, хорошее. Я всегда с огромным удовольствием вручаю сертификаты молодым семьям на улучшение жилищных условий. Очень приятно видеть их улыбающиеся лица. Со своей стороны я буду поддерживать эту программу и дальше. Попробуем увеличить возможность участия в ней наших семей, — пояснил глава города Нижний Тагил Владислав Пинаев.
Отметим, всего же в 2024 году в Нижнем Тагиле обладателями социальной выплаты на улучшение своих жилищных условий станут 10 семей на общую сумму 19,1 млн рублей. Из них средства городского бюджета — 13,1 млн рублей, из федерального и областного — 6 млн рублей. Более половины семей-получателей — многодетные. Размер выплаты составляет 40% от расчетной стоимости жилья. Еще 11 семей являются получателями свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 8,7 млн рублей. Из них из бюджета города направлено 6,6 млн рублей, из областного — 2,1 млн рублей. Размер выплаты равен 20% от расчетной стоимости жилья.
Ранее сообщалось, что в небольших городах России, а также в тех регионах, где строится не так много жилья, планируют создать особые условия ипотеки.