14 семей из Нижнего Тагила получили социальную выплату на улучшение жилищных условий

Отметим, всего же в 2024 году в Нижнем Тагиле обладателями социальной выплаты на улучшение своих жилищных условий станут 10 семей на общую сумму 19,1 млн рублей. Из них средства городского бюджета — 13,1 млн рублей, из федерального и областного — 6 млн рублей. Более половины семей-получателей — многодетные. Размер выплаты составляет 40% от расчетной стоимости жилья. Еще 11 семей являются получателями свидетельства о праве на получение региональной социальной выплаты на улучшение жилищных условий на сумму 8,7 млн рублей. Из них из бюджета города направлено 6,6 млн рублей, из областного — 2,1 млн рублей. Размер выплаты равен 20% от расчетной стоимости жилья.