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Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:54

Updated Сегодня, 09:54

В Екатеринбурге разыскивается подросток

15-летнего подростка три дня ищут в Екатеринбурге

1 марта 2024, 09:51
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге разыскивается подросток

В Екатеринбурге пропал 15-летний подросток. Его зовут Константин Пономарев.

Мальчик ушел из дома по улице Викулова 27 февраля. Где он, неизвестно до сих пор. Известно, что мальчик не в первый раз уходит из дома, сообщили в полиции.

Ищут мальчика стражи порядка и волонтеры. Его рост 170 см, он плотный, на правой щеке у светловолосого мальчика есть шрам.

Фото: УМВД Екатеринбурга

Он был одет в красную куртку со вставками, черные джинсы. Всех тех, кто видео Костю, просят сообщить в УМВД.

Также в городе ищут 39-летнего местного жителя. Мужчина бесследно исчез 27 февраля. Мужчина поехал в коттеджный поселок «Шато-2», и не вернулся. Мужчине 39 лет.

Ранее в городе убежала от хозяев собака с тягой к приключениям. Она уехала от владельцев на электричке уже не в первый раз.

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#Происшествия#Полиция#Мальчик#Поиски#Екатеринбург#Подросток#Дарья Сорокина
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