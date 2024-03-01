15-летнего подростка три дня ищут в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
Мальчик ушел из дома по улице Викулова 27 февраля. Где он, неизвестно до сих пор. Известно, что мальчик не в первый раз уходит из дома, сообщили в полиции.
Ищут мальчика стражи порядка и волонтеры. Его рост 170 см, он плотный, на правой щеке у светловолосого мальчика есть шрам.
Он был одет в красную куртку со вставками, черные джинсы. Всех тех, кто видео Костю, просят сообщить в УМВД.
Также в городе ищут 39-летнего местного жителя. Мужчина бесследно исчез 27 февраля. Мужчина поехал в коттеджный поселок «Шато-2», и не вернулся. Мужчине 39 лет.
Ранее в городе убежала от хозяев собака с тягой к приключениям. Она уехала от владельцев на электричке уже не в первый раз.