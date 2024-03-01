450 человек со всего региона сразятся на фестивале ГТО в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
Мероприятие состоится 2 и 3 марта. Начало запланировано на 12:00. Возрастных ограничений нет. Все желающие смогут сдать нормативы по разным направлениям, сообщает департамент информполитики.
Это подтягивания, прыжки в длину, плавание на 25 и 50 метров и не многое другое. Также состоится интеллектуальная игра.
Выполнение норм ГТО по бегу на лыжах стартует раньше — в 8:30.
Ранее сообщалось, что спортсмены с ОВЗ продемонстрировали силу на региональных соревнованиях.