tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:20

Published Сегодня, 13:20

Modified Сегодня, 13:22

Updated Сегодня, 13:22

Фестиваль ГТО пройдет в Нижнем Тагиле

450 человек со всего региона сразятся на фестивале ГТО в Нижнем Тагиле

1 марта 2024, 13:20
Фото: Изображение Midjourney

Фестиваль ГТО пройдет в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле на Горе Белой пройдет фестиваль «Готов к труду и обороне». На него приедут порядка 450 человек из разных городов области.

Мероприятие состоится 2 и 3 марта. Начало запланировано на 12:00. Возрастных ограничений нет. Все желающие смогут сдать нормативы по разным направлениям, сообщает департамент информполитики.

Это подтягивания, прыжки в длину, плавание на 25 и 50 метров и не многое другое. Также состоится интеллектуальная игра.

Выполнение норм ГТО по бегу на лыжах стартует раньше — в 8:30.

Ранее сообщалось, что спортсмены с ОВЗ продемонстрировали силу на региональных соревнованиях.

10 медалей и 13 путевок забрали тагильские спортсмены на первенстве области по дзюдо
Узнать подробнее
Читайте также:
Спортсменка из Нижнего Тагила завоевала бронзовую медаль на турнире по дзюдо в Тюмени25 медалей: подведены итоги II Всероссийской Спартакиады для Свердловской областиСпортсмен из Нижнего Тагила завоевал медаль в ски-альпинизме
#Спорт#Нижний Тагил#Фестиваль#Свердловская область#Плавание#ГТО#Екатеринбург#Подтягивания#Дарья Сорокина
Подпишитесь
Позитивные водители и довольные пассажиры: новые автобусы стали ездить в Нижнем Тагиле
Сегодня, 09:12
Как защититься от мошенников, которые используют нейросети и искусственный интеллект?
29 февраля, 08:30
Во время проверки железнодорожных переездов в Нижнем Тагиле нашли 30 нарушений
Сегодня, 08:43
Устроили бунт: пассажиры автобуса в Екатеринбурге напали на водителя и кондуктора
Сегодня, 09:55
В Свердловской области «ФСБ» вынуждает людей брать кредиты под страхом госизмены
Сегодня, 09:31
В Нижнем Тагиле в 2024 году на отлов бродячих собак потратят 11 млн рублей
Сегодня, 09:02