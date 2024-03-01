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Золотую свадьбу отпраздновали девять пар из Нижнего Тагила

9 семейных пар наградили знаком «Совет да любовь» в Нижнем Тагиле

1 марта 2024, 06:56
Фото: Дзержинский ЗАГС

Золотую свадьбу отпраздновали девять пар из Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле девять пар отпраздновали 50 лет со дня свадьбы (золотая свадьба). Им вручили почетные знаки «Совет да любовь».

Для пар в Дзержинском ЗАГСе вновь прозвучал марш Мендельсона, который перенес их в первые дни знакомства и теплых взаимоотношений. Награда «Совет да любовь» создана в виде 8-конечных звезд.

Фото: Дзержинский ЗАГС

Напомним, что ранее аналогичную награду получили супруги в городском ЗАГСе. Почетные знаки получили четыре супружеские пары. Вместе они прожили более 50 лет и воспитали как минимум двоих детей.

Также ранее сообщалось, что более четырех тысяч влюбленных пар отметили50-летие со дня свадеб в регионе. Всем им подарили по 5 тысяч рублей.

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