9 семейных пар наградили знаком «Совет да любовь» в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
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Updated Сегодня, 06:58
Для пар в Дзержинском ЗАГСе вновь прозвучал марш Мендельсона, который перенес их в первые дни знакомства и теплых взаимоотношений. Награда «Совет да любовь» создана в виде 8-конечных звезд.
Напомним, что ранее аналогичную награду получили супруги в городском ЗАГСе. Почетные знаки получили четыре супружеские пары. Вместе они прожили более 50 лет и воспитали как минимум двоих детей.
Также ранее сообщалось, что более четырех тысяч влюбленных пар отметили50-летие со дня свадеб в регионе. Всем им подарили по 5 тысяч рублей.