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Published Сегодня, 11:26

Modified Сегодня, 11:28

Updated Сегодня, 11:28

В Верхней Пышме в детской ванночке утонула четырехмесячная девочка

Четырехмесячная девочка захлебнулась в детской ванночке в Верхней Пышме

1 марта 2024, 11:26
Фото: 1MI

В Верхней Пышме в детской ванночке утонула четырехмесячная девочка

Трагедия в одной из квартир Верхней Пышмы произошла, когда мать ребенка упала в обморок.

В Верхней Пышме маленький ребенок захлебнулся вовремя купания, когда ее мать упала в обморок. О трагедии сообщает «КП — Екатеринбург».

Известно, что мама начала купать четырехмесячную девочку, когда ее муж и второй ребенок ушли на прогулку. Ребенка обнаружил отец, вернувшись домой.

Мать очнулась, когда услышала его крики. Реанимационные мероприятия не дали результата. Приехавшая скорая констатировала смерть.

В СК комментариев по поводу гибели малышки пока не дают.

Ранее в Екатеринбурге в ванной захлебнулась девочка-инвалид.

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#Происшествия#Мать#Верхняя Пышма#Отец#СК РФ#Утонул ребенок#18+#Екатеринбург#Обморок#Дарья Бобровицкая
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