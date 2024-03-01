Четырехмесячная девочка захлебнулась в детской ванночке в Верхней Пышме

Posted Сегодня, 11:26
Published Сегодня, 11:26
Modified Сегодня, 11:28
Updated Сегодня, 11:28
В Верхней Пышме маленький ребенок захлебнулся вовремя купания, когда ее мать упала в обморок. О трагедии сообщает «КП — Екатеринбург».
Известно, что мама начала купать четырехмесячную девочку, когда ее муж и второй ребенок ушли на прогулку. Ребенка обнаружил отец, вернувшись домой.
Мать очнулась, когда услышала его крики. Реанимационные мероприятия не дали результата. Приехавшая скорая констатировала смерть.
В СК комментариев по поводу гибели малышки пока не дают.
Ранее в Екатеринбурге в ванной захлебнулась девочка-инвалид.