Дендропарк у УрФУ отремонтируют в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 06:19
Published Сегодня, 06:19
Modified Сегодня, 06:21
Updated Сегодня, 06:21
Вокруг парка будут установлены ограждения, отметили в пресс-службе горадминистрации. Внутри парковой зоны специалисты переложат дорожки. Вдоль тропинок они поставят новые скамейки и урны, а также фонари.
Займутся специалисты и прудами, которых на территории парка два. Их берега укрепят бутовым камнем, а дно расчистят.
Ранее сообщалось, что в России капитально отремонтируют сотни детских садов и школ. На это израсходуют 400 миллиардов рублей. Также в планах строительство 150 школ и 100 детсадов.