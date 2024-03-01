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Published Сегодня, 06:19

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Updated Сегодня, 06:21

В Екатеринбурге пройдет ремонт дендропарка возле УрФУ

Дендропарк у УрФУ отремонтируют в Екатеринбурге

1 марта 2024, 06:19
Фото: 1MI

В Екатеринбурге пройдет ремонт дендропарка возле УрФУ

В Екатеринбурге запланирован ремонт дендрологическиого парка, расположенного около УрФУ. Работы продлятся на протяжении нескольких лет.

Вокруг парка будут установлены ограждения, отметили в пресс-службе горадминистрации. Внутри парковой зоны специалисты переложат дорожки. Вдоль тропинок они поставят новые скамейки и урны, а также фонари.

Займутся специалисты и прудами, которых на территории парка два. Их берега укрепят бутовым камнем, а дно расчистят.

Ранее сообщалось, что в России капитально отремонтируют сотни детских садов и школ. На это израсходуют 400 миллиардов рублей. Также в планах строительство 150 школ и 100 детсадов.

120 млрд выделят в России на ремонты техникумов и колледжей
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#Свердловская область#Город#Ремонт#Ограждения#Фонари#УрФУ#Скамейки#Урны#Екатеринбург#Дарья Сорокина#Дендропарк
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