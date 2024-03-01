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Published Сегодня, 12:30

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Updated Сегодня, 12:32

Воспитанники ГДДЮТ Нижнего Тагила победили в дошкольной «сказочной» олимпиаде

Дошколята из Нижнего Тагила стали лучшими в знании русских сказок

1 марта 2024, 12:30
Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Воспитанники ГДДЮТ Нижнего Тагила победили в дошкольной «сказочной» олимпиаде

Ребята из Нижнего Тагила участвовали во Всероссийской образовательной олимпиаде по литературе для воспитанников детских садов, которую организовал петербургский Центр развития педагогики.

Открыть «Сундучок русских сказок» дошколятам предложила руководитель студии развития «Теремок» Елена Шурова.

Ребята внимательно читали произведения русского фольклора, поэтому сумели ответить на многие вопросы олимпиады и завоевать призовые места.

Фото: ГДДЮТ Нижний Тагил

Как подчеркивают в ГДДЮТ, важно прививать ребенку привычку читать с самого детства. Этот навык позволяет вырастить грамотного человека с богатым словарным запасом и красивой речью.

Олимпиада «Сундучок русских сказок» рассчитана на детей 5-7 лет.

Ранее в Нижнем Тагиле представили проект для дошкольников «Хранители городских историй».

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#Общество#Нижний Тагил#Сказки#Участие#Дошкольники#Олимпиада#Призеры#Екатеринбург#Гордость Нижнего Тагила#Дарья Бобровицкая
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