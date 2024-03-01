Дошколята из Нижнего Тагила стали лучшими в знании русских сказок

Как подчеркивают в ГДДЮТ, важно прививать ребенку привычку читать с самого детства. Этот навык позволяет вырастить грамотного человека с богатым словарным запасом и красивой речью.



Олимпиада «Сундучок русских сказок» рассчитана на детей 5-7 лет.