Дошколята из Нижнего Тагила стали лучшими в знании русских сказок

Posted Сегодня, 12:30
Published Сегодня, 12:30
Modified Сегодня, 12:32
Updated Сегодня, 12:32
Открыть «Сундучок русских сказок» дошколятам предложила руководитель студии развития «Теремок» Елена Шурова.
Ребята внимательно читали произведения русского фольклора, поэтому сумели ответить на многие вопросы олимпиады и завоевать призовые места.
Как подчеркивают в ГДДЮТ, важно прививать ребенку привычку читать с самого детства. Этот навык позволяет вырастить грамотного человека с богатым словарным запасом и красивой речью.
Олимпиада «Сундучок русских сказок» рассчитана на детей 5-7 лет.
Ранее в Нижнем Тагиле представили проект для дошкольников «Хранители городских историй».