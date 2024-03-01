Дружинники получат награды в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 10:16
Published Сегодня, 10:16
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
Награждение запланировано для помощников-активистов МВД, рассказали в администрации. Отмечается, что в Нижнем Тагиле работают 70 помощников органов внутренних дел.
Это участники «Народной дружины». Среди них есть школьники, учителя, врачи и представители других специальностей. Среди тех, кто оказывает помощь ГИБДД, есть те, кому более 70 лет. Есть и ребята, которым меньше 18.
В основном помощники полицейских встречаются в центре, на набережной, на Вые, Вагонке и в других местах. Годом ранее они вместе с полицейскими произвели почти тысячу рейдов.
Церемония награждения состоится в МВД России «Нижнетагильское» 5 марта. Начало запланировано на 15:00.
Ранее девять тагильских семейных пар наградили почетными знаками. Они прожили в браке более 50 лет.