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Published Сегодня, 10:16

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Updated Сегодня, 10:19

В Нижнем Тагиле наградят активных дружинников

Дружинники получат награды в Нижнем Тагиле

1 марта 2024, 10:16
Фото: 1MI

В Нижнем Тагиле наградят активных дружинников

Жители Нижнего Тагила успешно участвуют в охране порядка. За это их наградят. Указ подписан главой города Нижнего Тагила Владиславом Пинаевым.

Награждение запланировано для помощников-активистов МВД, рассказали в администрации. Отмечается, что в Нижнем Тагиле работают 70 помощников органов внутренних дел.

Это участники «Народной дружины». Среди них есть школьники, учителя, врачи и представители других специальностей. Среди тех, кто оказывает помощь ГИБДД, есть те, кому более 70 лет. Есть и ребята, которым меньше 18.

В основном помощники полицейских встречаются в центре, на набережной, на Вые, Вагонке и в других местах. Годом ранее они вместе с полицейскими произвели почти тысячу рейдов.

Церемония награждения состоится в МВД России «Нижнетагильское» 5 марта. Начало запланировано на 15:00.

Ранее девять тагильских семейных пар наградили почетными знаками. Они прожили в браке более 50 лет.

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