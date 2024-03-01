Геймера повторно признали виновным в смерти 5-летней падчерицы в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:14
Updated Сегодня, 13:14
Следствие считает, что 29 января Константин Рыжков нанес несколько ударов дочке возлюбленной ремнем и толкнул ее. Предположительно, девочка мешала геймеру играть. Малышка скончалась.
В полиции сообщали, что это вывело мужчину из себя и он от злобы избил ребенка «с целью воспитания».
Два года назад мужчину приговорили к 8,6 годам заключения. Затем дело пересмотрели и снизили срок заключения на два месяца. Позднее этот вердикт отменили.
Сегодня, 1 марта мужчине вновь назначили наказание — 8,3 месяцев. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
Напомним, что два года назад геймер сообщал, что он играл в компьютер и переписывался с друзьями. Когда он обернулся, то увидел что девочка якобы упала.
Ранее сообщалось, что в Новоуральске будут судить мужчину, убившего человека на крыльце магазина.