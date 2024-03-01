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Posted Сегодня, 13:12

Published Сегодня, 13:12

Modified Сегодня, 13:14

Updated Сегодня, 13:14

В Екатеринбурге повторно осудили геймера за смерть 5-летней падчерицы

Геймера повторно признали виновным в смерти 5-летней падчерицы в Екатеринбурге

1 марта 2024, 13:12
Фото: Изображение Midjourney

В Екатеринбурге повторно осудили геймера за смерть 5-летней падчерицы

В Екатеринбурга в третий раз признали виновным 29-летнего мужчину. Он находится под стражей с начала 2022 года. Мужчину обвиняют в избиении до смерти своей падчерицы.

Следствие считает, что 29 января Константин Рыжков нанес несколько ударов дочке возлюбленной ремнем и толкнул ее. Предположительно, девочка мешала геймеру играть. Малышка скончалась.

В полиции сообщали, что это вывело мужчину из себя и он от злобы избил ребенка «с целью воспитания».

Два года назад мужчину приговорили к 8,6 годам заключения. Затем дело пересмотрели и снизили срок заключения на два месяца. Позднее этот вердикт отменили.

Сегодня, 1 марта мужчине вновь назначили наказание — 8,3 месяцев. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».

Напомним, что два года назад геймер сообщал, что он играл в компьютер и переписывался с друзьями. Когда он обернулся, то увидел что девочка якобы упала.

Ранее сообщалось, что в Новоуральске будут судить мужчину, убившего человека на крыльце магазина.

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