Инстасамка не приедет в Екатеринбург для выступления

Также ранее в Екатеринбурге был отменен концерт Лолиты. Некоторые предположили, что это связано с «голой вечеринкой», в которой она недавно поучаствовала. Саму Лолиту огорчила отмена. Певица сказала, что многие ее шоу отменяют и из-за этого она плачет.