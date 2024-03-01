Инстасамка не приедет в Екатеринбург для выступления

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:55
Updated Сегодня, 13:55
Дело в том, что девушка отменила свое большое турне по стране, сообщает Mash. Концерт был назначен на 27 марта. Ранее сообщалось, что Инстасамка решила не ехать в тур из-за большой критики ее образа.
Также ранее в Екатеринбурге был отменен концерт Лолиты. Некоторые предположили, что это связано с «голой вечеринкой», в которой она недавно поучаствовала. Саму Лолиту огорчила отмена. Певица сказала, что многие ее шоу отменяют и из-за этого она плачет.
Напомним, что участниками Ural Music Night станут три тысячи музыкантов. Концерт запланирован на 28 июня. Еще не поздно подать заявки для того, чтобы выступить на нем. Их принимают до 18 марта.