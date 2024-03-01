Магнитная буря накроет Нижний Тагил

Напомним, что в дни магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды, поэтому тем людям, которые метеозависимы, рекомендуют отказаться от жареной, острой, жирной и соленой пищи. А кофе специалисты советуют заменить чаем из трав или соком.