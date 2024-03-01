Магнитная буря накроет Нижний Тагил

Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Буря прогнозируется в период примерно с 12:00 до 18:00. В три балла обычно оценивается слабая геомагнитная буря. Причина — небольшие вспышки на солнце. Отмечается, что 1 марта сила колебаний в течение суток не превысит 1-2 баллов, сообщает «Московский комсомолец».
Напомним, что в дни магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды, поэтому тем людям, которые метеозависимы, рекомендуют отказаться от жареной, острой, жирной и соленой пищи. А кофе специалисты советуют заменить чаем из трав или соком.
Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле будет тепло и облачно. Воздух прогреется до +3 градусов.