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Posted Сегодня, 10:50

Published Сегодня, 10:50

Modified Сегодня, 10:52

Updated Сегодня, 10:52

Магнитную бурю прогнозируют в Нижнем Тагиле 2 марта

Магнитная буря накроет Нижний Тагил

1 марта 2024, 10:50
Фото: Изображение Midjourney

Магнитную бурю прогнозируют в Нижнем Тагиле 2 марта

В Нижнем Тагиле 2 марта прогнозируется небольшая магнитная буря. Ее оценивают в три балла.

Буря прогнозируется в период примерно с 12:00 до 18:00. В три балла обычно оценивается слабая геомагнитная буря. Причина — небольшие вспышки на солнце. Отмечается, что 1 марта сила колебаний в течение суток не превысит 1-2 баллов, сообщает «Московский комсомолец».

Напомним, что в дни магнитных бурь повышается вязкость крови и нагрузка на сосуды, поэтому тем людям, которые метеозависимы, рекомендуют отказаться от жареной, острой, жирной и соленой пищи. А кофе специалисты советуют заменить чаем из трав или соком.

Ранее сообщалось, что в ближайшие выходные в Нижнем Тагиле будет тепло и облачно. Воздух прогреется до +3 градусов.

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#Нижний Тагил#Свердловская область#Здоровье#Магнитная буря#Прогноз#Окружающая среда#Екатеринбург#Дарья Сорокина
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