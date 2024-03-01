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Posted Сегодня, 12:21

Published Сегодня, 12:21

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Екатеринбурге ищут подозреваемого в краже денег в киоске с фейерверками

Мужчина ранил продавца и украл деньги из павильона с фейерверками в Екатеринбурге

1 марта 2024, 12:21
Фото: Отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

В Екатеринбурге ищут подозреваемого в краже денег в киоске с фейерверками

В Екатеринбурге мужчина ранил продавца торговой точки и похитил деньги из кассы. Пострадавшей 19 лет.

Девушка. Которой 19 лет, работала в павильоне, торгующим фейерверками на ул. Шварца. Она написала заявление в полицию. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.

По словам пострадавшей, в середине февраля в один из вечеров в киоск зашел незнакомец. Он распылил ей в лицо газ из баллончика и не менее десяти раз ударил по голове.

После этого он украл пять тысяч рублей из кассы и взял коробку с фейерверками. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело за разбой. Полицейские изучают камеры видеонаблюдения. Всех тех, кто узнает молодого человека по фото, просят сообщить в полицию.

Ранее неизвестные совершили кражу в супермаркете «Жизнь Март» в Екатеринбурге.

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#Свердловская область#Полиция#Криминал#Кража#Разбой#Пострадавшая#18+#Екатеринбург#Фейерверки#Дарья Сорокина
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