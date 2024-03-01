Мужчина ранил продавца и украл деньги из павильона с фейерверками в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Девушка. Которой 19 лет, работала в павильоне, торгующим фейерверками на ул. Шварца. Она написала заявление в полицию. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга.
По словам пострадавшей, в середине февраля в один из вечеров в киоск зашел незнакомец. Он распылил ей в лицо газ из баллончика и не менее десяти раз ударил по голове.
После этого он украл пять тысяч рублей из кассы и взял коробку с фейерверками. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело за разбой. Полицейские изучают камеры видеонаблюдения. Всех тех, кто узнает молодого человека по фото, просят сообщить в полицию.
Ранее неизвестные совершили кражу в супермаркете «Жизнь Март» в Екатеринбурге.