Мужчину в Свердловской области отправили под стражу за изнасилование дочери

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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Updated Сегодня, 06:40
По словам мамы пострадавшей девочки, в день происшествия мужчина приехал из Каменска-Уральского пьяный с 17-летним другом дочери. Девочка в этот момент находилась с мамой, а отец позвал ее в гости. Вскоре после этого женщина узнала о случившемся от сотрудников полиции, пишет Ура.ру.
Известно, что полицию вызвал 17-летний парень. После того, как мужчину задержали, он признался в совершенном преступлении. При этом родственники задержанного не верят в то, что произошло. По словам матери девочки, они с ним являются сожителями, но знакомы 15 лет и у них есть трое детей.
27 февраля 2024 года суд избрал свердловчанину меру пресечения в виде заключения под стражей, где он будет находиться до 25 апреля 2024 года.
Напомним, летом 2023 года житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь. Девочка через некоторое время рассказала об этом маме, а та обратилась в полицию. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.