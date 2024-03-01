Мужчину в Свердловской области отправили под стражу за изнасилование дочери

Известно, что полицию вызвал 17-летний парень. После того, как мужчину задержали, он признался в совершенном преступлении. При этом родственники задержанного не верят в то, что произошло. По словам матери девочки, они с ним являются сожителями, но знакомы 15 лет и у них есть трое детей.