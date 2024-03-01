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Житель села в Свердловской области изнасиловал 13-летнюю дочь

Мужчину в Свердловской области отправили под стражу за изнасилование дочери

1 марта 2024, 06:40
Фото: 1MI

Житель села в Свердловской области изнасиловал 13-летнюю дочь

Житель села Пирогово под Каменском-Уральским совершил насилие над 13-летней дочерью.

По словам мамы пострадавшей девочки, в день происшествия мужчина приехал из Каменска-Уральского пьяный с 17-летним другом дочери. Девочка в этот момент находилась с мамой, а отец позвал ее в гости. Вскоре после этого женщина узнала о случившемся от сотрудников полиции, пишет Ура.ру.

Известно, что полицию вызвал 17-летний парень. После того, как мужчину задержали, он признался в совершенном преступлении. При этом родственники задержанного не верят в то, что произошло. По словам матери девочки, они с ним являются сожителями, но знакомы 15 лет и у них есть трое детей.

27 февраля 2024 года суд избрал свердловчанину меру пресечения в виде заключения под стражей, где он будет находиться до 25 апреля 2024 года.

Напомним, летом 2023 года житель Свердловской области изнасиловал 14-летнюю дочь. Девочка через некоторое время рассказала об этом маме, а та обратилась в полицию. Мужчину задержали и возбудили уголовное дело.

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