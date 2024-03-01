Начался сбор подписей против карьера на Леневке и Анатольской под Тагилом

Напомним, компания «Тагильский щебень» собиралась начать строительство карьера по добыче щебня в районе Леневки. Подготовку планировали на 2023 год. Жители ближайших дачных кооперативов узнали о планах компании в конце 2022 года. Перед началом работ на карьере при этом нужно вырубить лес.