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Более 1700 человек подписались против карьера у санатория ЕВРАЗа под Тагилом

Начался сбор подписей против карьера на Леневке и Анатольской под Тагилом

1 марта 2024, 13:40
Фото: 1MI

Более 1700 человек подписались против карьера у санатория ЕВРАЗа под Тагилом

В Нижнем Тагиле группа «Спасем Леневку» собрала подписи против строительства карьера в районе Леневки и Анатольской.

Так как администрация Горноуральского ГО не проводила общественные слушания по поводу строительства карьера, группа инициаторов передала в думу округа подписные листы. Об этом рассказали в группе ВКонтакте «Спасем Леневку».

1725 подписей местных жителей, выступивших против карьера, вырубки леса, а также за сохранение лесопарковой зоны, было собрано в течение трех дней.

Напомним, компания «Тагильский щебень» собиралась начать строительство карьера по добыче щебня в районе Леневки. Подготовку планировали на 2023 год. Жители ближайших дачных кооперативов узнали о планах компании в конце 2022 года. Перед началом работ на карьере при этом нужно вырубить лес.

После поступившей информации о предстоящем строительстве карьера местные жители возмутились и стали обращаться к властям с требованием не начинать эту разработку. 16 марта 2023 года в поселке Леневка был организован несанкционированный митинг против карьера.

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Организатором митинга посчитали нижнетагильского депутата Римму Ильину, которая также является директором санатория «Леневка». Ее привлекли к административной ответственности и назначили штраф размером 20 тысяч рублей.

При этом Ильина утверждает, что она не организовывала митинг. Чиновница попыталась обжаловать решение, но безуспешно. В апреле 2023 года депутаты Горноуральского ГО порекомендовали приостановить вырубку леса, пока не будет получено разрешение Роспотребнадзора на санитарно-защитную зону.

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