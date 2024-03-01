Не осталось специалистов: в Верхней Салде жители бьют тревогу из-за нехватки врачей

Posted Сегодня, 14:53
Published Сегодня, 14:53
Modified Сегодня, 14:55
Updated Сегодня, 14:55
В городской больнице Верхней Салды образовался острый дефицит медицинских кадров. В частности, врачей, по словам жителей города, не осталось в терапевтическом отделении ЦГБ. Сообщение о проблеме появилось в паблике «Подслушано в Салде».
В частности, подписчик группы на условиях анонимности сообщил об увольнении завотделением терапии Санжарбека Муратова. По его мнению, врачи уходят из учреждения из-за действия главного врача Анжелики Шлыковой.
В Минздраве Свердловской области кадровую проблему в верхнесалдинской ЦГБ опровергают. Представители ведомства ответили, что в терапевтическом отделении работают два штатных сотрудника и три совместителя. Завотделением Муратов также никаких заявлений не писал.
Жители разных городов Свердловской области в последние месяцы часто сообщают о проблемах в здравоохранении. Так, на серьезные проблемы с кадрами, лекарствами и оборудованием пожаловались в Новоуральске.
Ранее забастовку объявили сотрудники скорой помощи в Кушве.