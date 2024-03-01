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Published Сегодня, 14:53

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Updated Сегодня, 14:55

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в городской больнице

Не осталось специалистов: в Верхней Салде жители бьют тревогу из-за нехватки врачей

1 марта 2024, 14:53
Фото: Изображение Midjourney

Жители Верхней Салды жалуются на нехватку врачей в городской больнице

Пациенты городской больницы в Верхней Салде заявляют, что из отделения терапии ушли все врачи.

В городской больнице Верхней Салды образовался острый дефицит медицинских кадров. В частности, врачей, по словам жителей города, не осталось в терапевтическом отделении ЦГБ. Сообщение о проблеме появилось в паблике «Подслушано в Салде».

В частности, подписчик группы на условиях анонимности сообщил об увольнении завотделением терапии Санжарбека Муратова. По его мнению, врачи уходят из учреждения из-за действия главного врача Анжелики Шлыковой.

В Минздраве Свердловской области кадровую проблему в верхнесалдинской ЦГБ опровергают. Представители ведомства ответили, что в терапевтическом отделении работают два штатных сотрудника и три совместителя. Завотделением Муратов также никаких заявлений не писал.

Жители разных городов Свердловской области в последние месяцы часто сообщают о проблемах в здравоохранении. Так, на серьезные проблемы с кадрами, лекарствами и оборудованием пожаловались в Новоуральске.

Ранее забастовку объявили сотрудники скорой помощи в Кушве.

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#Общество#Больница#Увольнение#Врач#Кадры#Екатеринбург#Верхняя Салда#Нехватка врачей#Дарья Бобровицкая
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