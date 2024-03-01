Не осталось специалистов: в Верхней Салде жители бьют тревогу из-за нехватки врачей

В Минздраве Свердловской области кадровую проблему в верхнесалдинской ЦГБ опровергают. Представители ведомства ответили, что в терапевтическом отделении работают два штатных сотрудника и три совместителя. Завотделением Муратов также никаких заявлений не писал.