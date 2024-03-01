«Неба не видно»: жители Нижнего Тагила пожаловались на дым и запах из-за выбросов

Posted Сегодня, 05:54
Published Сегодня, 05:54
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Updated Сегодня, 05:54
Дым в небе отчетливо видно жителям Вагонки. Также в воздухе ощущается неприятный запах, идущий от предприятия. Об этом TagilCity.ru рассказала одна из жительниц района.
Неба не видно, завод не видно, все в дымке. Коксохимом пахнет уже в подъезде! Открыли дверь из квартиры, вышли на площадку и сразу ощутили этот запах. Накануне говорилось, что нужно снижать выбросы с предприятий, но у нас все равно этот запах, все равно дым и постоянные превышения на государственных станциях. Неужели нужно уезжать? — говорит тагильчанка.
Напомним, количество выбросов в атмосферу планируют сокращать в течение ближайших нескольких лет с 2018 года, в котором началась реализация программы «Чистый воздух». Также в РФ планируется организовать мониторинг состояния окружающей среды.
В программе «Чистый воздух» также участвует и Нижний Тагил. Сначала в проекте планировалось снижение выбросов вредных веществ на 20%.