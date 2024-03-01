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Published Сегодня, 10:32

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Updated Сегодня, 10:34

Жители Новоуральска жалуются на массовые увольнения медиков

Нет лекарств и врачей: в Новоуральске жители пожаловались на проблемы в медицине

1 марта 2024, 10:32
Фото: 1MI

Жители Новоуральска жалуются на массовые увольнения медиков

В хаосе, который наблюдается в сфере здравоохранения Новоуральска, люди винят начальника местной медчанчасти Гарика Хачатряна.

Жители и медицинские работники Новоуральска жалуются на бардак в здравоохранении: в городе плохо работает скорая помощь, не хватает лекарств, а врачи и медсестры массово увольняются. Об этом пишет E1.ru.

Закрытый город Новоуральск в Свердловской области обслуживает ФГБУЗ «Центральная медико-санитарная часть № 31 Федерального медико-биологического агентства». В апреле 2023 года должность начальника медсанчасти занял Гарик Хачатрян. Именно с его приходом, как утверждают люди, в учреждении начался беспорядок.

После прихода нового руководителя начались массовые увольнения врачей, стало сложно записаться на прием, к узким специалистам выстраиваются длинные очереди. Кроме того, как утверждают жители, в медучреждении не ведется должным образом закупка лекарственных препаратов и оборудования.

Гарик Хачатрян ранее работал в Подмосковье. Сначала — главврачом в Егорьевске. Оттуда он ушел после того, как сотрудники обратились в прокуратуру по поводу незаконного начисления премий. Далее Хачатрян работал главврачом в больнице Реутова, однако и оттуда ушел, когда сотрудники обвинили его в массовом заражении людей COVID-19 из-за халатности. В 2021 году Хачатрян был обвинен в хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно. После того, как Хачатрян приехал в Новоуральск, из штата медсанчасти, как утверждают сотрудники, уволились 50 специалистов.

Сам главврач все обвинения в свой адрес отрицает. В ответе на официальный запрос редакции E1.ru в ЦМСЧ № 31 ФМБА России говорится, что учреждение имеет хорошую материально-техническую базу. Штат укомплектован врачами на 73%. За прошлый год уволились 14 сотрудников.

В ФМБА отвечать на вопрос, было ли законным назначение Хачатряна на должность начальника медсанчасти при непогашенной судимости, отказались, сославшись на защиту персональных данных.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге со скорой помощи уволились 50 человек.

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#Общество#Новоуральск#Увольнение#Скорая помощь#Главврач#Судимость#Екатеринбург#Медсанчасть#Нехватка врачей#Массовое увольнение#Дарья Бобровицкая
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