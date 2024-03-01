Нет лекарств и врачей: в Новоуральске жители пожаловались на проблемы в медицине

Гарик Хачатрян ранее работал в Подмосковье. Сначала — главврачом в Егорьевске. Оттуда он ушел после того, как сотрудники обратились в прокуратуру по поводу незаконного начисления премий. Далее Хачатрян работал главврачом в больнице Реутова, однако и оттуда ушел, когда сотрудники обвинили его в массовом заражении людей COVID-19 из-за халатности. В 2021 году Хачатрян был обвинен в хищении с использованием служебного положения и приговорен к двум годам лишения свободы условно. После того, как Хачатрян приехал в Новоуральск, из штата медсанчасти, как утверждают сотрудники, уволились 50 специалистов.