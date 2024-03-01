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Published Сегодня, 04:28

Modified Сегодня, 04:28

Updated Сегодня, 04:28

Нижний Тагил вошел в рейтинг городов с самой низкой арендой жилья

Нижний Тагил стал одним из городов с самой дешевой арендой жилья

1 марта 2024, 04:28
Фото: 1MI

Нижний Тагил вошел в рейтинг городов с самой низкой арендой жилья

Нижний Тагил стал одним из городов, в которых можно снимать комнату по низкой стоимости.

Так, на оплату аренды комнаты в Нижнем Тагиле в месяц уходит чуть более шести тысяч рублей. Немного ниже стоит снимать комнату в Саранске — цена в месяц составляет 5,9 тысячи рублей. В Пензе стоимость съемного жилья выше на 10 рублей, сообщает портал «Мир квартир».

После Пензы в рейтинге расположились Брянск, Ульяновск и Тольятти. В Якутске съем комнаты стоит 17 тысяч, в Сочи — 16 тысяч. Для того, чтобы снимать комнату в Санкт-Петербурге, нужно платить в месяц примерно 13 тысяч, а в Москве — 18 тысяч рублей.

Напомним, в Екатеринбурге цены съемных квартир за год увеличились в среднем на семь тысяч рублей.

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