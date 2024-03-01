Нижний Тагил стал одним из городов с самой дешевой арендой жилья

После Пензы в рейтинге расположились Брянск, Ульяновск и Тольятти. В Якутске съем комнаты стоит 17 тысяч, в Сочи — 16 тысяч. Для того, чтобы снимать комнату в Санкт-Петербурге, нужно платить в месяц примерно 13 тысяч, а в Москве — 18 тысяч рублей.