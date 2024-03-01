Пасмурно, тепло и с осадками будет в Нижнем Тагиле в начале марта

В середине недели, 6 марта, утром, возможно, температура воздуха будет на уровне -6… -5 градусов, днем, возможно, термометры повысятся до отметок -4… -3 градуса, а к ночи прогнозируется похолодание до -10 градусов. Ветер в этот день будет юго-западный и северо-западный, а вечером он сменит направление на север. Давление в среду будет на уровне 739 миллиметров. Геомагнитная активность в этот день — 2 балла.