Пасмурно, тепло и с осадками будет в Нижнем Тагиле в начале марта

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
Modified Сегодня, 12:05
Updated Сегодня, 12:05
Так, 1 марта днем в городе прогнозируется температура -4… -1 градус. Ветер северо-западный, погода облачная с прояснениями. К ночи похолодает до -7 градусов, а давление в этот день будет на уровне 753 миллиметра. Геомагнитная активность на отметке 2 балла, что означает небольшие возмущения.
2 марта будет пасмурно, утром также вероятны небольшие осадки в виде снега. Термометры утром будут показывать -8… -6 градусов, днем отметка повысится до -4… 0 градусов, а вечером прогнозируется -1… 0. Направление ветра будет юго-западным и западным. Давление будет на уровне 751-754 миллиметра. Геомагнитная активность на протяжении дня будет 2 балла, а к ночи повысится до 3 баллов.
В воскресенье, 3 марта, утром ожидается -2 градуса, днем и вечером -1… 0 градусов. В этот день прогнозируется пасмурная погода, направление ветра будет западным с порывами до 6 метров в секунду, а уровень давления будет 746 миллиметра. Геомагнитная активность в этот день — 3 балла в первой половине дня, а во второй будет понижаться до 1 балла.
В начале рабочей недели, 4 марта, в утреннее время прогнозируется -1… 0 градусов, днем будет 0 градусов и пасмурно. Порывы западного ветра будут 5-6 метров в секунду. Уровень давления будет утром 743 миллиметра, а к вечеру оно понизится до 740 миллиметра. Геомагнитная активность в этот день — 2 балла.
5 марта утром будет -2 градуса, днем чуть потеплеет до нуля градусов, а также в этот день вероятно выпадение небольшого снега. К ночи возможно похолодание до -5 градусов. Направление ветра будет юго-западным с порывами до четырех метров в секунду. Давление будет 740 миллиметров. Геомагнитная активность в этот день будет на уровне 2 балла.
В середине недели, 6 марта, утром, возможно, температура воздуха будет на уровне -6… -5 градусов, днем, возможно, термометры повысятся до отметок -4… -3 градуса, а к ночи прогнозируется похолодание до -10 градусов. Ветер в этот день будет юго-западный и северо-западный, а вечером он сменит направление на север. Давление в среду будет на уровне 739 миллиметров. Геомагнитная активность в этот день — 2 балла.
Утром 7 марта возможна температура -14… -12 градусов, днем потеплеет до -10 градусов. Погода в этот день ожидается пасмурной с небольшим снегом, порывы северного ветра будут достигать трех метров в секунду. Давление будет 740 миллиметров. Ночью возможно похолодание до -18 градусов. В этот день геомагнитная активность будет на уровне 2 балла.
В праздничный день 8 марта утром прогнозируется температура -13 градусов, днем -10… -7, а вечером -11. Ожидается небольшой снег. Ветер северо-западный с порывами до двух метров. Давление будет на уровне 742 миллиметра. Геомагнитная активность в этот день будет на уровне 2 балла.
Субботним утром 9 марта вероятна температура воздуха -10 градусов, днем она станет выше до -8… -6 градусов. Будет пасмурно. Ветер ожидается западным, порывы до четырех метров в секунду. Уровень давления будет 741 миллиметр. Геомагнитная активность в этот день — 2 балла.
10 марта в утреннее врем ожидается -14 градусов, днем -7, вечером, возможно, похолодает до -11 градусов. Вероятны незначительные осадки в виде дождя. Направление ветра будет юго-западным, а уровень давление будет 742 миллиметра. Геомагнитная активность в этот день будет 2 балла.
Напомним, в Свердловской области на протяжении первого весеннего месяца будет снежно, относительно тепло и облачно. К концу марта возможно потепление до +1 градуса.
Апрель ожидается пасмурным и дождливым, солнечно будет лишь несколько дней. Направление ветра будет юго-западным и западным. Температура воздуха в среднем будет +5… +8 градусов, а к концу месяца, вероятно, станет теплее до +10 градусов. Большую часть апреля также будет повышенное давление до 738 миллиметров.
Май прогнозируется теплым и солнечным. Средняя температура на протяжении месяца будет +13 градусов, а во второй половине мая, возможно, термометры повысятся до отметки +20 градусов. Ветер ожидается северо-восточным, северо-западным и северным с порывами до шести метров. 11 дней в этом месяце давление будет находиться в пределах нормы.