Педагог тагильской школы №32 вышла в финал области на конкурсе «Учитель года России»

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
В первый тур второго этапа, после заочного, вошли 15 претендентов. Теперь учителям необходимо будет провести «Разговор со школьниками». Именно так называется учебное занятие и воспитательное мероприятие.
По итогам испытаний в следующий тур выйдут лишь семь финалистов. Именно они продолжат борьбу за победу. В школе №32 Нижнего Тагила поддерживают Наталью Кайль и гордятся ее достижениями. Финал конкурса состоится 27 марта.
Ранее стало известно, что в финал конкурса «Педагогический дебют» вышли два учителя из Нижнего Тагила.