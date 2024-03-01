Педагог тагильской школы №32 вышла в финал области на конкурсе «Учитель года России»

По итогам испытаний в следующий тур выйдут лишь семь финалистов. Именно они продолжат борьбу за победу. В школе №32 Нижнего Тагила поддерживают Наталью Кайль и гордятся ее достижениями. Финал конкурса состоится 27 марта.