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Posted Сегодня, 14:29

Published Сегодня, 14:29

Modified Сегодня, 14:31

Updated Сегодня, 14:31

Педагог из Нижнего Тагила представит область на конкурсе «Учитель года России»

Педагог тагильской школы №32 вышла в финал области на конкурсе «Учитель года России»

1 марта 2024, 14:29
Фото: Сайт школы №32 Нижнего Тагила

Педагог из Нижнего Тагила представит область на конкурсе «Учитель года России»

Педагог немецкого языка Наталья Кайль из школы №32 Нижнего Тагила прошла на очный этап регионального этапа конкурса «Учитель года России».

В первый тур второго этапа, после заочного, вошли 15 претендентов. Теперь учителям необходимо будет провести «Разговор со школьниками». Именно так называется учебное занятие и воспитательное мероприятие.

По итогам испытаний в следующий тур выйдут лишь семь финалистов. Именно они продолжат борьбу за победу. В школе №32 Нижнего Тагила поддерживают Наталью Кайль и гордятся ее достижениями. Финал конкурса состоится 27 марта.

Ранее стало известно, что в финал конкурса «Педагогический дебют» вышли два учителя из Нижнего Тагила.

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