Первый человек с нейрочипом в мозгу управляет компьютерной мышью с помощью мысли

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
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Updated Сегодня, 19:00
В конце января одному из добровольцев успешно имплантировали чип, пишет RuNews24.Ru. Устройство предоставит ему возможность управлять электронными устройствами силой мысли. Илон Маск заявил, что пациент с вживленным чипом чувствует себя хорошо. На данный момент нет информации о каких-либо побочных эффектах.
Существуют также неинвазивные нейроинтерфейсы, которые уже используются в различных формах, включая игрушки. Например, с помощью простого энцефалографа человек может управлять компьютерной игрой, используя свою биоэлектрическую активность. Даже проводятся соревнования в этой области, похожие на «кибер-олимпиаду».
Вопросы возникают при вживлении чипа в мозг человека. Это вмешательство опасно, но цель заключается в том, чтобы дать парализованным людям возможность взаимодействовать с окружающим миром.
Нейроинтерфейсы были объявлены критической технологией в США. Мировое сообщество также обращает внимание на этические проблемы, о которых также говорилось в Китае. Нейроинтерфейсы могут помочь пациентам с различными заболеваниями головного мозга, а также расширить возможности обработки информации мозгом.
Китай провел успешное вживление чипа в мозг пациента в октябре 2023 года. Однако есть проблемы безопасности как для пациента, так и для данных. Возможность хакерских атак на чип скорее напоминает сюжет компьютерных игр, чем реальность. Гораздо проще атаковать компьютер, которым управляет человек, чем сам чип.