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Posted Сегодня, 18:55

Published Сегодня, 18:55

Modified Сегодня, 19:00

Updated Сегодня, 19:00

Первый человек с нейрочипом в мозгу управляет компьютерной мышью с помощью мысли

1 марта 2024, 18:55
Человек, которому вживили нейрочип в мозг, смог управлять компьютерной мышью с помощью мыслей. Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, работает над тем, чтобы пациенты могли нажимать кнопки на этой мыши только силой своих мыслей.

В конце января одному из добровольцев успешно имплантировали чип, пишет RuNews24.Ru. Устройство предоставит ему возможность управлять электронными устройствами силой мысли. Илон Маск заявил, что пациент с вживленным чипом чувствует себя хорошо. На данный момент нет информации о каких-либо побочных эффектах.

Существуют также неинвазивные нейроинтерфейсы, которые уже используются в различных формах, включая игрушки. Например, с помощью простого энцефалографа человек может управлять компьютерной игрой, используя свою биоэлектрическую активность. Даже проводятся соревнования в этой области, похожие на «кибер-олимпиаду».

Вопросы возникают при вживлении чипа в мозг человека. Это вмешательство опасно, но цель заключается в том, чтобы дать парализованным людям возможность взаимодействовать с окружающим миром.

Нейроинтерфейсы были объявлены критической технологией в США. Мировое сообщество также обращает внимание на этические проблемы, о которых также говорилось в Китае. Нейроинтерфейсы могут помочь пациентам с различными заболеваниями головного мозга, а также расширить возможности обработки информации мозгом.

Китай провел успешное вживление чипа в мозг пациента в октябре 2023 года. Однако есть проблемы безопасности как для пациента, так и для данных. Возможность хакерских атак на чип скорее напоминает сюжет компьютерных игр, чем реальность. Гораздо проще атаковать компьютер, которым управляет человек, чем сам чип.

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