Первый человек с нейрочипом в мозгу управляет компьютерной мышью с помощью мысли

Человек, которому вживили нейрочип в мозг, смог управлять компьютерной мышью с помощью мыслей. Компания Neuralink, основанная Илоном Маском, работает над тем, чтобы пациенты могли нажимать кнопки на этой мыши только силой своих мыслей.