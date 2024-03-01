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Posted Сегодня, 08:39

Published Сегодня, 08:39

Modified Сегодня, 08:41

Updated Сегодня, 08:41

Модель из Екатеринбурга мошенники обманули на 300 тысяч на Неделе моды в Милане

Победительницу «Холостяка» из Екатеринбурга обманули на Неделе моды в Милане

1 марта 2024, 08:39
Фото: Изображение Midjourney

Модель из Екатеринбурга мошенники обманули на 300 тысяч на Неделе моды в Милане

Модель из Екатеринбурга Яну Сапету, которая победила в одном из сезонов шоу «Холостяк», обманули аферисты. Это произошло на Неделе моды в Милане.

Девушка рассказала, что с ней связались некие агенты, которые предложили провести ее на пять показов за 300 тысяч рублей. Модель, а также ее подруга, перевели им деньги. Однако это был обман, сообщает «КП-Екатеринбург».

По словам Яны, перед показом им сообщили, что все отменилось, а на один из показов им вовсе дали пригласительные на чужие имена. Средства им не вернули.

Теперь Яна намерена идти в суд. Она уверена, что такая мошенническая схема не нова и она не первая пострадавшая.

Ранее Яна рассказывала, что получила яркие эмоции от Недели моды в Милане.

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#Суд#Деньги#Криминал#Мошенничество#Обман#Модель#Показы#Екатеринбург#Холостяк#Подруга#Дарья Сорокина
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