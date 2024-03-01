Победительницу «Холостяка» из Екатеринбурга обманули на Неделе моды в Милане

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
Modified Сегодня, 08:41
Updated Сегодня, 08:41
Девушка рассказала, что с ней связались некие агенты, которые предложили провести ее на пять показов за 300 тысяч рублей. Модель, а также ее подруга, перевели им деньги. Однако это был обман, сообщает «КП-Екатеринбург».
По словам Яны, перед показом им сообщили, что все отменилось, а на один из показов им вовсе дали пригласительные на чужие имена. Средства им не вернули.
Теперь Яна намерена идти в суд. Она уверена, что такая мошенническая схема не нова и она не первая пострадавшая.
Ранее Яна рассказывала, что получила яркие эмоции от Недели моды в Милане.