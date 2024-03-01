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Пропавшую жительницу Алапаевска ищут волонтеры и полиция

Пожилая женщина в серой шубе из Алапаевска пропала почти неделю назад

1 марта 2024, 03:45
Фото: 1MI

Пропавшую жительницу Алапаевска ищут волонтеры и полиция

В Алапаевске пропала без вести 61-летняя женщина. Она исчезла 25 февраля 2024 года.

Близкие исчезнувшей горожанки попросили у волонтеров помощи в поисках. Известно, что в день пропажи женщина ушла в серой шубе, замшевых сапогах серого цвета, а также в шапке белого цвета, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“».

Волосы у женщины бордовые, рост 160 сантиметров. Известно, что с собой у нее была сумка черного цвета. В ее поисках также участвуют сотрудники полиции.

Фото: Группа ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“»

Напомним, 22 февраля 2024 года в Красноуфимске пропала 57-летняя женщина. Она выехала с работы, а около дома оставила свой автомобиль. При этом сама горожанка ушла в неизвестном направлении.

Через некоторое время женщину нашли. Выяснилось, что она уехала на такси в Первоуральск, где по указке мошенников набрала кредиты на миллион рублей.

Невысокая женщина в светло-зеленой куртке пропала в Красноуфимске
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