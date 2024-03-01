Пожилая женщина в серой шубе из Алапаевска пропала почти неделю назад

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Updated Сегодня, 03:47
Близкие исчезнувшей горожанки попросили у волонтеров помощи в поисках. Известно, что в день пропажи женщина ушла в серой шубе, замшевых сапогах серого цвета, а также в шапке белого цвета, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“».
Волосы у женщины бордовые, рост 160 сантиметров. Известно, что с собой у нее была сумка черного цвета. В ее поисках также участвуют сотрудники полиции.
Напомним, 22 февраля 2024 года в Красноуфимске пропала 57-летняя женщина. Она выехала с работы, а около дома оставила свой автомобиль. При этом сама горожанка ушла в неизвестном направлении.
Через некоторое время женщину нашли. Выяснилось, что она уехала на такси в Первоуральск, где по указке мошенников набрала кредиты на миллион рублей.