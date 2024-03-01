Пожилая женщина в серой шубе из Алапаевска пропала почти неделю назад

Близкие исчезнувшей горожанки попросили у волонтеров помощи в поисках. Известно, что в день пропажи женщина ушла в серой шубе, замшевых сапогах серого цвета, а также в шапке белого цвета, рассказали в группе ВКонтакте «ДПСО „Прорыв“».